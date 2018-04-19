Bej Kitap'tan tarife endişesi
Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayısını yayımladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) imalat, tarım ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya koyulan ya da teklif edilen gümrük tarifelerinden endişelendiklerini bildirdi.
Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayısını yayımladı.
Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisi marttan nisan başına kadar sınırlı ile ılımlı hızda büyümeyi sürdürdü.
Buna karşın, ABD yönetiminin hayata geçirdiği ticaret bariyerlerinin iş dünyasında endişe yarattığına işaret edilen raporda, “Ekonomi pozitif görünümünü sürdürdü ancak imalat, tarım ve ulaşım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerleri son dönemde uygulanmaya başlayan ya da teklif edilen tarifelerden endişelendiklerini aktardı.” ifadesine yer verildi.
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