'Bebek' heyecanı

İSTANBUL’un simgelerinden Bebek Otel’de hummalı bir çalışma sürüyor. Lobi, odalar, restoran, çatı aklınıza neresi geliyorsa özüne sadık kalınarak baştan aşağıya yenileniyor. Tam da bu hummalı çalışmanın ortasında oteli 20 yıllık bir anlaşma ile kiralayan Muzaffer Yıldırım ile buluştuk. Türkiye, Muzaffer Yıldırım’ı film yapımcılığının yanı sıra Mars Sinemaları’nın yaratıcılarından biri olarak da tanıdı. Mars’ın Korelilere satışı sonrasında MAC/MACFit spor salonları ile gündemde. Sessiz sedasız başlayan otelcilik işinin de yakın zamanda çok ses getireceği anlaşılıyor. Nedenlerini az sonra okuyacaksınız... Yıldırım ile konuşmamıza ‘Katarlılar’ ile başladım. Kamuoyunda önce Bebek Oteli Katarlıların kiraladığı haberleri yayıldı ardından Muzaffer Yıldırım’ın adı duyulunca arkasında Katarlıların olduğu öne sürüldü. Neydi bu Katar efsanesi? Gülerek cevap veriyor Yıldırım: “Oteli alanla ilgili bir Katar efsanesi çıktı. Yok öyle bir şey. Oteli biz aldık. Arkamda Katarlılar falan yok.

Katarlılar son dönemde gayrimenkul alıp kiraya veriyorlar. Bu dedikoduların da oradan çıktığını tahmin ediyorum...”

İSİM AYNI KALACAK

Muzaffer Yıldırım, Alaçatı’dan Bebek’e uzanan otelcilik işi ile nasıl tanıştığını anlatarak devam ediyor: “Alaçatı’da eski bir bira deposunu 6 yıl önce kiraladık. İlk önce hedefimiz bu depoyu, basketbol kortu, spor salonu olan bir eve dönüştürmekti; ancak daha sonra otel fikri gelişti. Şimdiye kadar yapılmamış , kendimin de gidip zevkle kalacağı başka bir otel yapmak istedim. Otel fikri ilk geliştiğinde aslında otel bussines’i ile ilgili yatırım düşünmemiştim. Farklı bir konseptle, doğru kontratlarla bir otel yapılınca şahane bir iş ortaya çıktı; ve tabi ki turizm gelirlerimizin turist sayımızın 2017’den beri artışta olması önemi bir motivasyon sağladı. Ancak bir işi küçük yapma alışkanlığım yok. Sinema işine ilk girdiğimizde yolculuk 3 salonla başladı ve bir baktık 736 salona ulaşmışız. MAC/ MACFit’ler de öyle oldu. 2008 yılında açtığımız spor salonlarının sayısı 10 yılda 90’a ulaştı. Şimdi otel işinde kaça ulaşırız bilmiyorum açıkçası. Alaçatı’yı açtık 6 ay içinde 4 otele ulaştık. Bebek Otel’de bu ayın sonunda açılacak. Bu beşinci otelimiz olacak. Bebek Otel olarak ismi kalacak. ‘The Stay collection’ olarak markamız içinde yer alacak.”

ÖZÜ KORUNACAK

Bebek Otel’in iki sahibi satış yerine doğru bir işletmeci ile kirama yöntemini tercih etmiş. 15-20 teklif gelmiş. Sonunda Muzaffer Yıldırım’da karar kılmışlar ve ocak ayının sonunda 4 günde anlaşmışlar. Yıldırım, anlaşma gereği kiralama koşulları ile ilgili detaylı bilgi vermiyor ama aile için büyük manevi değeri olan Bebek Otel’i bundan sonra da hakkettiği güzellikle ve şıklıkla yaşatacaklarını söylüyor. Yıldırım, “Bebek Oteli, özüne ve doğasına sadık kalarak yenilemek; çok heyecan verici bir şey oldu” dedi. Oteli yenilerken yapısına hiç dokunmadıklarını bir santimetrekare büyütmek bir tarafa aksine küçültüklerini söyleyen Yıldırım, terastan 35 ton su deposu indirdiklerini açıkladı. Böylelikle binanın yükü azalmış altyapı sağlıklı hale gelmiş. İncelemede yapının deniz suyu aldığı tespit edilince bunu engelleyecek çalışmada yapılmış.

Muzaffer Yıldırım, otelin alt katındaki Ambassador’ın yerini Dragon’un alacağını da açıkladı. Yıldırım, “Dragon, dünya çapında lezzeti ile bilinen Çin lokantalarından biri” dedi.

KÜBA’YA İLK TÜRK OTELİ

“BİZDE Divan, Dedeman ve bugüne kadar gelmiş birçok marka zincir otel var . Ama şimdi ülkemizde yabancı markaların hakimiyeti fazla. Biz Türkiye’de başlayıp, Türk markası olan Stay’i dünyada da büyütmek istiyoruz. Londra, New York, Amsterdam, Los Angeles’ta hedeflerimiz var. Ayrıca Küba’da da ilk Türk otel yatırımı için kolları sıvadık. Havana’daki otelimiz kısa vadede açılacak.”

‘BU OTEL PAHALI OLACAK’

“BEBEK otel, iyi lokasyonlarda bulunan otellerimizle birlikte , özel lokasyonuyla grubumuza daha da değer katacak. Bu otel pahalı olacak. 500-600 Euro’nun üzerinde oda satmayı planlıyoruz ki satmaya başladık bu fiyatlara. İtalyan altı aile bir haftalığına rezervasyon yaptı bile. 22 odamız var. 11’i deniz 11’i kara tarafına bakıyor. 2 odayı bina sahiplerine ayırdık. Bugüne kadar otel yatırımımız 10 milyon doları buldu. Şimdi Bebek Otel’e 3.5 milyon dolarlık daha yatırım yapıyoruz. Alarko’da çalıştığım dönemlerde Üzeyir Garih’in on maddelik prensipleri içinde “Kar etmeyeceğin bir iş yapma” mottosu bütün hayatım boyunca başlangıç noktam oldu. Bununla birlikte sırf para kazanmak için keyif almayacağım hiçbir işe kalkışmadım. Ben de kâr etmeyeceğim bir işe girmem. 1.5 yılın ardından görüyorum ki pozitifteyiz. Önümüzdeki dönemde, her geçen gün yeni turizm politakalarının Türk turizminde olağanüstü farklılıklar getirdiğini görerek fiyatların çok daha çıkacağını düşünüyorum. 2013-2014 yıllarında oda fiyatları zaten 500-600 Euro civarındaymış. O dönemde şu anda yenilediğimiz Bebek Otel olsa oda fiyatı eminim 1000 Euro’nun üstüne satılırdı. Satışa başladık. İtalyan 6 aile bir haftalığına rezervasyon yaptı.”

HALİÇ’TE TERSANE ALAÇATI’DA TAVUK ÇİFTLİĞİ OTEL OLACAK

“ÖNÜMÜZDEKİ en yakın projelerden bir tanesi İstanbul’da Haliç tersanesinde. Eski atölyelerin bulunduğu bir yeri The Stay markasıyla otele dönüştüreceğiz. Hatta mümkün olursa bu oteli de The Stay markasıyla DasDas ile birleştireceğiz. Bir ilk olarak bir oteli tiyatro konser alanıyla bir arada yaşatmak istiyoruz. DasDas sanat ve kültürün bir arada olduğu fonksiyonel bir sosyal yaşam alanı. Ayrıca 2021’de, Alaçatı’da eski bir tavuk çiftliğini otele ve residence dönüştürmeyi planlıyoruz. 3 yılda 15 milyon dolarlık yatırım daha yapacağız. Bizim grup aslında entertaintmant dünyasında bir buzdağı. Şimdilik sadece ucu görünüyor...”