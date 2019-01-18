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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Bebek giyimde kalite Avrupa, fiyat Uzak Doğu

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Bebek giyimde kalite Avrupa, fiyat Uzak Doğu

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız: "Ufak tefek sıkıntılar olmuş olabilir ama büyük resme baktığımızda 2018'de hedeflerimizi tutturduk. Sektör olarak, ihracat bazında yüzde 15 büyüme hedefini yakaladık. Bu yıl da en az yüzde 15 büyüme hedefi belirledik. Türkiye'deki bebe çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 80'i Bursa'da yapılıyor. Bizim kalitemiz Avrupa standartlarında ama fiyatlarımız da Uzak Doğu ile rekabet edebilecek durumda. İhracattaki en büyük avantajımız bu" açıklamasında bulundu.

Bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin "üretim üssü" konumundaki Bursa'dan yapılan sektörel ihracat geçen yıl yüzde 15 artarken, 2019 için de en az bu oran hedefleniyor.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebe ve çocuk giyiminde Bursa ve Türkiye'nin dünyada bilinen bir marka haline geldiğini söyledi.

Sektörün 2018 yılında güzel bir büyüme trendi yakaladığını belirten Yıldız, "Ülkemiz, geçen yılın 3. çeyreğinde çalkantılar yaşamasına, dış saldırılara maruz kalmasına rağmen sektör olarak 2018'i iyi geçirdik ve hedeflerimizi tutturduk." dedi.

Yıldız, sektöre yönelik 2 fuar düzenlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Gerçekleştirdiğimiz iki fuarda da yurt dışı müşterilerimizle diyaloglarımız ve ticaretimiz gayet olumluydu. Bebe ve çocuk giyim sektörü için 2018 olumlu bir yıldı. Ufak tefek sıkıntılar olmuş olabilir ama büyük resme baktığımızda 2018'de hedeflerimizi tutturduk. Sektör olarak, ihracat bazında yüzde 15 büyüme hedefini yakaladık. Bu yıl da en az yüzde 15 büyüme hedefi belirledik. Bursa'da hazır giyim sektörü 700 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bunun önemli bir kısmının bebe çocuk konfeksiyon sektöründen olduğunu düşünüyoruz."

"AMERİKA VE GÜNEY AFRİKA YENİ HEDEFLERİMİZ"

Avrupa ve Afrika ülkelerine, Rusya'ya ve tüm komşu ülkelere ihracat yaptıklarını söyleyen Yıldız, "Amerika ve Güney Afrika yeni hedeflerimiz. Avrupa pazarlarına ihracatı daha da artırmayı istiyoruz." diye konuştu.

Sektörün kaliteli ürünleri ucuza sattığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Türkiye'deki bebe çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 80'i Bursa'da yapılıyor. Bizim kalitemiz, Avrupa standartlarında ama fiyatlarımız Uzak Doğu ile rekabet edebilecek durumda. İhracattaki en büyük avantajımız, bu. Coğrafi konumumuz, tüm ülkelere hem deniz hem hava yoluyla rahat ulaşım da büyük avantajlarımızdan. Son yıllarda hükümetimizin dışa açılma politikaları ve ekonomiye verdiği büyük destekler de ihracattaki başarımızın en büyük sebeplerinden biri."

Yıldız, mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimin ardından Türkiye'de 4 yıl boyunca seçim yapılmayacağına dikkati çekerek, "Ülkenin uzun süre seçim görmeyeceği, dolayısıyla daha stabil bir ekonomik durumun oluşmasıyla sektörümüzün 2019'da hedeflerini gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yılın daha da güzel geçeceğini, 2019'da da en az yüzde 15 ihracatımızı büyüteceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.


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