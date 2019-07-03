Bebek ek gıdalarında yeni dönem başlıyor
BEBEK ve küçük çocuk ek gıdalarında yeni dönem başlıyor. Buna göre, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların etiketinde ve reklamlarında, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren ifadeler yer alamayacak. Bebek ve devam formüllerinin etiketi, sunumu ve reklamında, bebek resimleriyle bu gıdaların kullanımını özendirecek resim veya ifadeler kullanılamayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı, “Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Bebek formülleri ve devam formülleri, bebek ve küçük çocuk (12 yaş altı) ek gıdaları ve vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşim ve bilgilendirme gereklilikleri için hazırlanan yönetmeliğin ayrıntıları şöyle: “Yönetmelik kapsamındaki gıdalar, kişilerin sağlığına yönelik tehlike oluşturacak miktarda herhangi bir madde içermeyecek. Gıdaların etiketlenmesi, sunumu ve reklamı, ürünün uygun kullanımına yönelik bilgileri sağlayacak ve yanıltıcı olamayacak. Bu gıdaların etiketinde, sunumunda ve reklamında, bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamayacak.
Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketlenmesi, sunumu ve reklamı, emzirmeden vazgeçilmesine neden olmayacak şekilde yapılacak. Anne sütü gibi ifadeler kullanılamayacak.”
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