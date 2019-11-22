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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Bebek bezi aldık kitap okuduk’

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‘Bebek bezi aldık kitap okuduk’

GEÇEN yıl Türkiye pazarına giren Amazon’un Türkiye Müdürü Richard Marriott, bir yıllık performanstan memnun olduklarını belirterek, “Türkiye’de 4 milyona yakın ürün çeşidi ile Türk tüketicilerin hizmetindeyiz. Türkiye’de emin adımlarla büyümemizi sürdürüyoruz. Odağımız ürün çeşitliliğinde, teslimat hızı ve kalitesinde mükemmel müşteri deneyimi. Şu ana kadar gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Bebek bezi ve kitap en çok sattığımız ürünlerin başında geliyor. Cep telefonu ve bilgisayarlar da yine en çok sattığımız ürünler” dedi.

Türkiye’ye uzun vadeli baktıklarını ve şimdilik organik büyümeye odaklandıklarını söyleyen Marriott “Amazon ‘her şeyin’ mağazası olarak bilinir. Şu anda Türkiye’de tüketicilerimiz için oluşturduğumuz zengin seçeneklerden çok memnunuz. Yurtdışında olan ve henüz buraya getirmediğimiz bazı ürün kategorilerini zamanla getireceğiz” diye konuştu. Türk KOBİ’lerini destekleyen eğitim projeleri ile yurtdışında ürün satmalarını da desteklediklerini kaydeden Marriott, “Türk KOBİ’lerin ABD de dahil artık 180’den fazla ülkede satış yapabilmesine imkan sağlandı. Beklenen Cuma gibi yılın en büyük fırsat dönemi öncesinde KOBİ’ler de sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de yüzlerce fırsat ürününü sunmaya hazırlanıyor. ‘Dünyaya Sat’ servisimiz Türk KOBİ’lere Amazon’un gelişmiş teknolojisini, birinci sınıf lojistik altyapısını ve müşteri hizmetlerindeki uzmanlığını kullanarak işletmelerini büyütme olanağı sağlıyor. Bu, Türk KOBİ’lerinin işletmelerini büyütmeleri ve ürünlerini dünya genelinde tanıtmaları adına büyük bir fırsat” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki müşterilerine 8 bini aşkın yerel işletmenin ürünleri de dahil olmak üzere milyonlarca ürün sunduklarını kaydeden Marriott, “Kitaptan ev eşyası ve tüketici elektroniğine kadar 16 farklı kategoride hizmet veriyoruz. Türkiye’de ilk aldığımız Amazon.com.tr siparişi Play-Doh oyuncağıydı. Türkiye’nin her yerine teslimat yapıyoruz. Pazar günleri de ürün teslimatına başladık” diye konuştu.

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