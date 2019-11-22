‘Bebek bezi aldık kitap okuduk’
GEÇEN yıl Türkiye pazarına giren Amazon’un Türkiye Müdürü Richard Marriott, bir yıllık performanstan memnun olduklarını belirterek, “Türkiye’de 4 milyona yakın ürün çeşidi ile Türk tüketicilerin hizmetindeyiz. Türkiye’de emin adımlarla büyümemizi sürdürüyoruz. Odağımız ürün çeşitliliğinde, teslimat hızı ve kalitesinde mükemmel müşteri deneyimi. Şu ana kadar gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Bebek bezi ve kitap en çok sattığımız ürünlerin başında geliyor. Cep telefonu ve bilgisayarlar da yine en çok sattığımız ürünler” dedi.
Türkiye’ye uzun vadeli baktıklarını ve şimdilik organik büyümeye odaklandıklarını söyleyen Marriott “Amazon ‘her şeyin’ mağazası olarak bilinir. Şu anda Türkiye’de tüketicilerimiz için oluşturduğumuz zengin seçeneklerden çok memnunuz. Yurtdışında olan ve henüz buraya getirmediğimiz bazı ürün kategorilerini zamanla getireceğiz” diye konuştu. Türk KOBİ’lerini destekleyen eğitim projeleri ile yurtdışında ürün satmalarını da desteklediklerini kaydeden Marriott, “Türk KOBİ’lerin ABD de dahil artık 180’den fazla ülkede satış yapabilmesine imkan sağlandı. Beklenen Cuma gibi yılın en büyük fırsat dönemi öncesinde KOBİ’ler de sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de yüzlerce fırsat ürününü sunmaya hazırlanıyor. ‘Dünyaya Sat’ servisimiz Türk KOBİ’lere Amazon’un gelişmiş teknolojisini, birinci sınıf lojistik altyapısını ve müşteri hizmetlerindeki uzmanlığını kullanarak işletmelerini büyütme olanağı sağlıyor. Bu, Türk KOBİ’lerinin işletmelerini büyütmeleri ve ürünlerini dünya genelinde tanıtmaları adına büyük bir fırsat” şeklinde konuştu.
Türkiye’deki müşterilerine 8 bini aşkın yerel işletmenin ürünleri de dahil olmak üzere milyonlarca ürün sunduklarını kaydeden Marriott, “Kitaptan ev eşyası ve tüketici elektroniğine kadar 16 farklı kategoride hizmet veriyoruz. Türkiye’de ilk aldığımız Amazon.com.tr siparişi Play-Doh oyuncağıydı. Türkiye’nin her yerine teslimat yapıyoruz. Pazar günleri de ürün teslimatına başladık” diye konuştu.
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