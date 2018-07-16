Bebeği için üretti girişimci oldu
BURSA’da yaşayan kimyager Çiğdem Ardıç, 4 yıl önce doğan bebeği için sağlıklı tarifler denerken yaptığı bebe bisküvilerini, bugün Türkiye’nin dört bir tarafına gönderir hale geldi.
Çiğdem Ardıç, 4 yıl önce ek gıdaya başlayan bebeği için doğal besin arayışına girdiğini anlattı. Bu tarifleri sosyal medyada açtığı “Aşçı Anne” hesabı üzerinden diğer annelerle paylaştığını dile getiren Ardıç, şöyle devam etti: “Bebe bisküvisi tarifimi de paylaştım. Birçok anne bana mesaj atarak bu bisküvilerin satışını yapıp yapmadığımı sordu. Bu noktada bunun iyi bir iş fikri olabileceğini düşündüm ve ‘Aşçı Anne’ markasıyla bebe bisküvisi üretip satmaya başladım.”
Yaptığı bisküvilerin doğal içerikli olduğunu vurgulayan Ardıç, şunları söyledi: “Bisküvilerimizin içeriğinde tam tahıl un karışımımız var. Tam tahıl olması lif oranı yüksek olduğu için önemli. Yağ olarak da sadece tereyağı ve zeytinyağı kullanıyoruz. Bunun dışında köy yumurtası, yoğurt ve doğal tarçın kullanıyoruz.”
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