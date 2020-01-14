Bebe ve çocuk konfeksiyonu ihracatında yeni rota Uzak Doğu pazarı

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine, bebe ve çocuk giyiminde Türkiye'nin ürünlerinin dünyada marka haline geldiğini söyledi. Yıldız, Türkiye'de Avrupa kalitesinde üretim yapıldığını belirterek, sektörün toplam üretiminin yüzde 80'inin Bursa'da gerçekleştiğini vurguladı.

Bu üretimin yüzde 60'tan fazlasının ise ihraç edildiğini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Bizim ürünlerimiz Avrupa ürünleriyle rekabet edebilecek boyuta geldi. Kendi etiketlerimizle üretim yapıp satıyoruz. Biz fason üretim yapmıyoruz, bu çok önemli. 2019 yılında yaklaşık 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2020'nin daha güzel geçeceğini ümit ediyoruz. Sektör olarak ülkemize ciddi katma değer üretiyoruz. Bursa'da yaklaşık 5 bin firma üretim yapıyor. Yine 100 bine yakın istihdam sağlıyoruz."

"ABD VE AVRUPA İLE İLGİLİ PROJELERİMİZ VAR"

Yıldız, Rusya ve Türk cumhuriyetlerinin sektör için önemli pazarlar olduğuna değindi. Kuzey Afrika ülkelerine dış satımın da iyi gittiğini ifade eden Yıldız, "Çevremizdeki tüm ülkelere ihracat yapıyoruz. 2020 yılında ihracatımızın artacağını düşünüyoruz. ABD ve Avrupa ile ilgili projelerimiz var." diye konuştu.

Ömer Yıldız, sektördeki firma yetkililerinin ABD ve Avrupa'daki alıcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Her yeni sezonun, kendileri için yeni bir umut demek olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıl yeni pazarlara açılacağız. Afrika'nın içlerine mal satıyoruz. Bunlar yeni pazar ama hedefimiz bir defa mal satmak değil, bunu sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Girdiğimiz pazarda kalıcı olmayı hedefledik. Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere satışımız yok, hedefimiz bu pazarlar. Sektörümüzün yeni pazar hedefi Uzak Doğu ülkeleri. Bunun yanında Avrupa'ya daha fazla mal satmayı planlıyoruz."

2 MİLYAR DOLARLIK FUAR SONA ERDİ

Dünyada en fazla bebek ve çocuk ürünleri ihraç eden ülkeleri arasında 10’ uncu sırada yer alan Türkiye’ de, uluslararası platformda bebek ve çocuk moda sektörüne yönelikyapılan en uzun soluklu fuar organizasyonu olan CBME Türkiye 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 8-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 122 farklı ülkeden 16 binin üzerinde ulusal ve uluslararası alıcı ile 600’den fazla markanın katılımı gösterdiği fuarda katlanabilir banyo küvetinden hem seyahat çantası hem de yatak olarak kullanılabilen çocuk minderine, yer kaplamayan bebek banyo setlerinden elektrikli beşiğe kadar sektörün en yeni ve trend ürünleri görücüye çıktı.

2020 yılı İlkbahar-Yaz Bebek Çocuk modası ile başta bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları olmak üzere; araç gereç, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, oyuncak ve bisiklet grubu ile anne ve hamile ürünlerine kadar, bebek ve çocuk sektörüne ait tüm ürün grupların yer aldığı İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, Türkiye’nin en büyük anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcılarını tek bir çatı altında buluşturdu.

Uluslararası ziyaretçi sayısı ile yeni yılda katılımcılarının ve sektörün yüzünü güldürdüklerini belirten Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer, “122 ülkeden 16 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştık. En çok ziyaretçi gelen ilk 5 ülke sırasıyla Cezayir, Irak, Libya, Rusya ve Suudi Arabistan olarak gerçekleşti. 4 günün sonunda Uluslararası ziyaretçide toplam ziyaretçiye oranla yüzde 32 gibi çok yüksek bir orana ulaşırken, yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki seneye göre yüzde 28 artış oranını yakaladık. Özellikle bu yıl yeni işbirliklerine katkı sağlamak amacıyla Lübnan, BAE, Kuveyt, Filistin, Fas, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Libya, Irak, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna dahil 15 hedef ülkeden özel olarak ağırladığımız 200 kişilik alım heyeti fuarımızı ziyaret etti ‘’ dedi.