BeautyEurasia fuarı başladı
Dünyanın önde gelen kozmetik fuarlarından BeautyEurasia bugün İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı.
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan fuarda birbirinden ünlü firmalar, ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuldu. Kozmetik sektörü temsilcilerine uluslararası alanda iş geliştirme, yeni iş fırsatları yaratma ve geliştirmesini sağlayan fuara 100’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.
CUMARTESİ SON
Fuardaki yerini alan ve ürettiği esansları 72 ülkeye ihraç eden MG International Fragrance Company Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek, global sektörde dünyada ilk 20 üretici içinde olduklarını söyledi. 1961 yılında kurduğu firmanın her geçen gün büyüdüğünü belirten Gülçiçek, 2018 yılı itibariyle üretime yatırım yaptıklarını ifade etti. Gülçiçek şöyle konuştu: “7 bin 500 ton üretim kapasitemiz içerisinde katma değeri yüksek ürünler ürettiğimiz için Ar-Ge çalışmaları, pazarlama ve dağıtım süreçlerimizi de küresel bir strateji çerçevesinde her geçen gün geliştiriyoruz. Yalnızca esans üretimi gerçekleştirmekle kalmayıp, bünyemiz içerisinde Ar-Ge merkezi faaliyetleri kapsamında, 280’e yakın ham maddeyi de üretip, uluslararası piyasalarda sektörümüzde faaliyet gösteren yabancı üreticilere de satışını gerçekleştirmekteyiz. Hedefimiz önümüzdeki süreçte global çapta ilk 10’da yer almak.” 3 gün sürecek fuar cumartesi günü son bulacak.
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