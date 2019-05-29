BDDK'nÄ±n kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±! Yeni banka kuruldu
BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurulu, 5 ortaklÄ± kalkÄ±nma ve yatÄ±rÄ±m bankasÄ±nÄ±n kuruluÅŸuna izin verdi.
TÃ¼rkiyeâ€™de yeni bir banka kurulmasÄ±na BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurulu onay verdi.
Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanÄ±n kurucularÄ± arasÄ±nda Emir Kaya, Salih BerberoÄŸlu, Recep Kaba, Ahmet DaÄŸlÄ±, Mustafa AkÄ±n bulunuyor. Kurulan banka kalkÄ±nma ve yatÄ±rÄ±m bankasÄ± olarak hizmet verecek.
BankanÄ±n adÄ± ise Golden Global YatÄ±rÄ±m BankasÄ± A.Åž. olarak belirlendi.
YATIRIM BANKASI NEDÄ°R?
YatÄ±rÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± devlet ya da kamu ÅŸirketlerine uzun vadeli kredi saÄŸlayarak, ticari faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rmelerini saÄŸlar. Kredi saÄŸlamak iÃ§in ise yatÄ±rÄ±m bankasÄ± menkul kÄ±ymet ihraÃ§ ederek kaynak oluÅŸturur. Bu ÅŸekilde fonlamayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirler.
Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan karar ÅŸÃ¶yle:
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