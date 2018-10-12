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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.10.2018 - 22:28, Son Güncelleme:

BDDK’dan teminat için kira sertifikasına onay

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BDDK’dan teminat için kira sertifikasına onay

Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönetmeliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ödeme kuruluşlarının Merkez Bankası nezdinde 1 milyon TL tutarında tutmak zorunda oldukları teminat, nakit veya devlet iç borçlanma senedinin yanı sıra kira sertifikası cinsinden de olabilecek.

Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, BDDK, ödeme kuruluşlarına faaliyet gösterebilmesi için ilave öz kaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek. Bu kuruluşlar, ödeme sistemlerinin işletilmesi dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacak, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek. Kuruluşlar, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdiği ya da banka adına işlem yaptığı izlenimini uyandıracak ifadeleri kullanamayacak. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, kuruluş temsilcisinin şubesi veya acentesi olarak ödeme hizmeti sunanların 31 Aralık’a kadar ilgili kuruluş ile yazılı sözleşme imzalaması zorunlu tutuldu.

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