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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

BDDK'dan değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin iki düzenleme

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BDDK'dan değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin iki düzenleme

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Basel Bankacılık Denetim Komitesi ilkelerine uyumlu olarak değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi.

BDDK tarafından "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamında "zarar niteliğindeki krediler/alacaklar" hesaplarında izlenen ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, ilk raporlama döneminden itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilecek.

Düzenleme ile kayıttan düşme uygulaması, alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu doğurmayacak ve kayıttan düşme uygulamasına ilişkin hususlar (makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin göstergeler, takip politikaları, kayıttan düşme politikası, kayıttan düşülen tutarlar ve benzeri) finansal tablo dipnotlarında açıklanacak.

Yönetmelikler, 19 Temmuz 2019'dan geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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