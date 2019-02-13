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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

BDDK'dan bankalar için yeni yönetmelik

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BDDK'dan bankalar için yeni yönetmelik

BDDK'dan bankaların yurt dışı şube açma ve ortaklık kurma şartlarına bazı istisnalar getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin alma zorunluluğuna bazı istisnalar getirildi.

BDDK'nın Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik'inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
Değişiklik kapsamında, Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları şartlarına bazı istisnalar getirildi. 

Buna göre, Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla BDDK iznine tabi tutuldu. 

İzin başvuruları ise yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte kuruma yapılacak. 

Ancak, kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmak ve ortaklıktaki toplam payı banka öz kaynağının binde üçünü geçmemek ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı açıklayan bir raporla en az 30 gün önceden kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğu ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri kurul iznine tabi tutulmayacak. 

Öte yandan daha önce kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak, o ülkedeki toplam şube büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde 10'u aşmamak ve en az 30 gün önceden kuruma bildirilmek kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube açılışları da kuruldan izin almayı gerektirmeyecek. 

Söz konusu istisnalar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 

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