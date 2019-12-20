MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBDDK, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi
GeriEkonomi BDDK, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.12.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

BDDK, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BDDK, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), TT Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, TT Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri'nin ödeme hizmetleri sunmasına ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildiği bildirildi.

Kararda, söz konusu izinlerin, "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" ile "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" çerçevesinde verildiği kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle