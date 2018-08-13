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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
13.08.2018 - 00:10, Son GÃ¼ncelleme:

BDDK, swap iÅŸlemlerine sÄ±nÄ±r getirdi

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BDDK, swap iÅŸlemlerine sÄ±nÄ±r getirdi

BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt iÃ§ bankalarÄ±n TL verip dÃ¶viz aldÄ±klarÄ± swap ve benzeri iÅŸlemler toplamÄ±nÄ±n Ã¶z kaynaklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50'sini geÃ§emeyeceÄŸini duyurdu.

BDDK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bankalarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸiklerle yaptÄ±klarÄ± bir bacaÄŸÄ± dÃ¶viz diÄŸer bacaÄŸÄ± TL olan para swaplarÄ±ndan, iÅŸlemin baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinde spotta yurt iÃ§i bankalarÄ±n TL verip, dÃ¶viz aldÄ±klarÄ± swap iÅŸlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spotÂ Â  vadeli dÃ¶viz iÅŸlemi) iÅŸlemler toplamÄ± bankalarÄ±n en son hesapladÄ±klarÄ± yasal Ã¶z kaynaklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50â€™sini geÃ§emeyecek.Â Â Â Â Â 

Bu minvalde mevcut aÅŸÄ±mlar giderilinceye kadar yeni bir iÅŸlem yapÄ±lamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen iÅŸlemler yenilenemeyecek. SÃ¶z konusu oran gÃ¼nlÃ¼k olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacak.Â Â Â Â Â 

"TL SPEKÃœLASYONUNU SINIRLAYACAK HAMLE"

Karara iliÅŸkin acÄ±klamada bulunan AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk BÃ¼rÃ¼mcekÃ§i, bu tÃ¼r para swap iÅŸlemlerinin genelde yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n TL pozisyon alÄ±mlarÄ±yla ilgili olduÄŸunu belirterek, "Buna kÄ±sÄ±tlama gelmiÅŸ. BDDK'nÄ±n bahsettiÄŸi spot ayakta yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± TL borÃ§ alÄ±p, sonra TL'yi aÃ§Ä±ÄŸa satÄ±yor. Buna artÄ±k Ã¶z kaynak sÄ±nÄ±rÄ± gelmiÅŸ. BDDK'nÄ±n bu aÃ§Ä±klamasÄ±na TL spekÃ¼lasyonunu sÄ±nÄ±rlayacak bir hamle denebilir." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â 

"KARAR, YATIRIMCI ALGISI AÃ‡ISINDAN KRÄ°TÄ°K OLUMLU"Â Â Â Â Â

Turkey Macro View Consulting YÃ¶netici DirektÃ¶rÃ¼ Ä°nanÃ§ SÃ¶zer de, bankalarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± dolar likiditesini artÄ±rabilmek iÃ§in sahip olduklarÄ± TL'yi dolara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye imkan tanÄ±yan swap sÃ¶zleÅŸmelerine sÄ±nÄ±r getirilmesinin herÅŸeyden Ã¶nce yatÄ±rÄ±mcÄ± algÄ±sÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan kritik olumlu ederi bulunduÄŸunu vurguladÄ±.Â Â Â Â Â 

BDDKâ€™nÄ±n salt bu kararÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin halihazÄ±rda yaÅŸanÄ±lan zorluklara karÅŸÄ±, Ã¶nyargÄ±larÄ±n aksine sermaye kontrolÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini ancak bÃ¼yÃ¼mede daha fazla erozyona yol aÃ§mamak iÃ§in de faiz dÄ±ÅŸÄ± araÃ§larÄ± daha etkin kullanmayÄ± deÄŸerlendirdiÄŸini ifade eden SÃ¶zer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â 

"Swap iÅŸlemlerinde dolarÄ± halihazÄ±rda iki kaynak vermektedir. TCMB ve yurt dÄ±ÅŸÄ±. Son gÃ¼nlerde TL faizi TCMB'de yÃ¼zde 17,75 olduÄŸu, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise yÃ¼zde 25'lere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸlemler yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaymÄ±ÅŸtÄ±. TCMB'den bankalar 7,5 milyar dolarlÄ±k swap iÅŸlemi limit bulunmakta iken, cuma gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla sadece 0,4 milyar dolar kullanÄ±lÄ±yordu. BDDK'nÄ±n bu adÄ±mÄ± ile bankalar faize bakmaksÄ±zÄ±n TCMB'den daha fazla swap iÅŸlemi yapmak zorunda kalacak. BDDK'nÄ±n bu olumlu adÄ±mÄ±nÄ±, diÄŸer paydaÅŸlarÄ±n makroekonomik istikrarÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik tedbirleri takip edebilirse, TÃ¼rkiye'nin bu zorlu sÃ¼reÃ§ten de gÃ¶rece daha az hasarla Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸine inanÄ±yoruz."Â Â Â Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â 

SWAP Ä°ÅžLEMLERÄ°

Ä°ki tarafÄ±n belirli bir zaman dilimi iÃ§inde farklÄ± faiz Ã¶demelerini ve/veya farklÄ±Â Â  para birimlerini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak deÄŸiÅŸtirdikleri bir takas sÃ¶zleÅŸmesine swap sÃ¶zleÅŸmesi deniyor. Swap piyasasÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± dÃ¶viz swaplarÄ± ile faize dayalÄ± swap sÃ¶zleÅŸmeleri iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Faiz swapÄ±nda biri sabit faizle, diÄŸeri deÄŸiÅŸken faizle borÃ§lanan iki taraf faiz Ã¶demelerini birbirleriyle deÄŸiÅŸtirirler, ancak anapara hiÃ§bir ÅŸekilde el deÄŸiÅŸtirmez.Â Ã‡apraz dÃ¶viz swapÄ±nda, iki farklÄ± para birimindeki kur riski belli bir sÃ¼re bertaraf edilerek, faizi yÃ¼ksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adÄ±na yapÄ±lan iÅŸlemdir. BÃ¶ylece kur riski taÅŸÄ±madan, yÃ¼ksek getiriye sahip diÄŸer kur birimine geÃ§ilmektedir.Â Â Â Â Â 

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