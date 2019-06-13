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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.06.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

BDDK Başkanı Akben: Düzenlemeler tüketicinin elini rahatlatacak

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BDDK Başkanı Akben: Düzenlemeler tüketicinin elini rahatlatacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartı taksit sayılarında değişikliğe gidilmesiyle birlikte tüketicilerin elini rahatlatacağını söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), kredi kartlarıyla çeşitli sektörlerde yapılan harcamalarda taksit sayılarının artırılması ve asgari ödeme oranlarının düşürülmesi yönünde aldığı kararların, iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Ekonomi yönetimi tarafından reel sektörün elini rahatlatacak teşvikler gelmeye devam ederken, BDDK da kredi kartlarına ilişkin yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler ile iç talebin canlandırılmasına katkı sağlayacak adımlar attı. 

BDDK'nın dün yaptığı düzenleme ile mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan vergi ödemelerine, hava yolları ve konaklama harcamalarından kurumsal kredi kartlarına kadar birçok alanda kredi kartı taksit sayısı artırıldı. Mobilya sektöründe 12 ay olan taksit imkanı ise 18 aya çıkarıldı. 

Video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon gibi ürünlerde taksit sayısı 3 aydan 6 aya yükseltildi. Daha önce 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımlarında 9 ay olan taksit imkanı ise 12 ay olarak düzenlendi. 

Yurt içi hava yolları ve konaklama harcamalarında taksit sayısı 9 aydan 12 aya çıkarılırken, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit sayısı 6 ayda sabit bırakıldı. 

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerde taksit imkanı 12 aydan 18 aya yükseltildi. Kurumsal kredi kartlarında da genel taksit sayısı 18 ay olarak belirlendi. 

BDDK, Mart 2019'da yaptığı düzenlemeyle daha önce taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresini 4 aya çıkarmıştı. 

ASGARİ ÖDEME ORANI YÜZDE 30'A İNDİ

Öte yandan BDDK'nın bugünkü yönetmelik değişikliği ile daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve yüzde 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü. 

Yapılan düzenleme sonrasında kredi kartı borçlarında ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan aşağı olamayacak. 

Yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı asgari ödeme yapılamayacak. 

"DÜZENLEMELER TÜKETİCİLERİN ELİNİN RAHATLATACAK" 

AA muhabirine yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarına yönelik taksitlendirme süresi ve asgari ödeme oranlarında yapılan düzenlemelerin bireysel tüketicilerin elinin rahatlatılmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi. 
Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının alım gücünde zorluk oluşturduğunu vurgulayan Akben, taksit sayısının artırılmasıyla tüketicilerin daha az taksit tutarı ile ürün alabilmesinin kolaylaşacağını ifade etti. 

Akben, düzenleme yapılırken ithal girdi malların değil de yerli ürünlerin teşvik edilmesinin ön planda tutulduğunu dile getirdi. 

Mobilya, beyaz eşya sektörlerinde taksit sayısının artırılmasının hem tüketici hem de üretici açısından pozitif etkilerinin olacağını belirten Akben, iç turizme katkı sağlamak üzere de hava yolları ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalar taksit sayısının artırıldığını bildirdi. 

Akben, halihazırda mevcut kredi kartı borçlarında ödeme zorluğu çeken vatandaşların da kredi kartı asgari ödeme oranlarını aşağı çekerek, ödeme kolaylığı sağladıklarını sözlerine ekledi. 

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