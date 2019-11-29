BDDK Başkanı Akben: Bankaların aktiflerinin silinmesi hedefleniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBDDK Başkanı Akben: Bankaların aktiflerinin silinmesi hedefleniyor
GeriEkonomi BDDK Başkanı Akben: Bankaların aktiflerinin silinmesi hedefleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.11.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

BDDK Başkanı Akben: Bankaların aktiflerinin silinmesi hedefleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BDDK Başkanı Akben: Bankaların aktiflerinin silinmesi hedefleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemelerle aktiften silmenin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini, banka borcunun silinmesinin hedeflenmediğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalar bunu uygun görüyorsa muhasebesel olarak kayıtlarından, aktiflerinden onu silecekler ancak borcu takipleri devam ediyor." dedi. 

BDDK Başkanı Akben, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. BDDK'nın değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemeleri ile ilgili soru üzerine Akben, düzenlemenin takibe atılmış kredileri kapsadığını söyledi.

Önceden değersiz alacakların yıllarca kayıtta tutulduğunu dile getiren Mehmet Ali Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Mahkeme kararları vesaire... Bankalar bunu uygun görüyorsa muhasebesel olarak kayıtlarından, aktiflerinden onu silecekler ancak borcu takipleri devam ediyor, borcu takip edebilirler orada bir problem yok. Zaten takibe attıkları krediyi silecekler, takibe atılmamış krediyi silmeleri söz konusu değil. Aktiften silme zordu onun kolaylaştırılması hedefleniyor, banka borcunun silinmesi hedeflenmiyor."

Akben, düzenlemenin, bankaların NPL oranını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin de, "NPL oranını etkilemez. Takibe atılmış kredileri kapsıyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin "ZK sistemi ile ilgili değişiklik yapıldı. Kredi büyümesinde üst sınıra yaklaşan bankaların avantajı kaybetmemesi için limitin yükselmesi. Bankaları nasıl etkiler?" sorusuna karşılık Akben, konunun kredi büyümesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Akben, "Orada kredi büyümesiyle alakalı bir konu. Burada şu oluyordu, yüzde 20'nin üzerinde yapanlar ne olacak, frene mi basacak konusu konuşuluyordu." ifadelerini kullandı.

TAKİPTEKİ ALACAK RASYOSUNA İLİŞKİN BEKLENTİ
BDDK Başkanı Akben, "Takipteki alacak rasyosu ile ilgili yıl sonu beklentisi yüzde 6 idi. Orada bir revizyona gidilmesi düşünülüyor mu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Orası sürekli hareketli bir alan. Önemli güzel gelişmeler olursa faizlerdeki aşağı gitme, enflasyondaki aşağı gitme ve kurlardaki stabilize veya aşağı düşme konuları onu önemli derecede etkiliyor. Bu arada borcu olanların ödeme kapasitesi artıyor, bu defa oradakilerden de düşüyor, oradan da tahsilat oluyor. Şimdi 5,2 diyoruz ya, orada daha önceden gelenlerden borcu olanlardan ödeme yapanlar var. Haliyle bunlar etkiliyor. Yani orası biliyorsunuz o 6 rakamını açıkladığımızda, oraya kadar gelebileceğini söyledik."

Akben, başka bir soru üzerine, yabancı yatırımcıların sorunlu kredileri almasına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını kaydetti. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle