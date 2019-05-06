‘Bazlama Kahvaltı’ dünyaya açılıyor

Nurten Öğretmen’in Nurten Anne olmaya uzanan öyküsü güzel bir kadın girişimciliği örneği. Nurten Öğretmen aslen Tokatlı ama evlendikten sonra hep Çeşme’de yaşamış. Çeşme’de çok iyi tanınan bir coğrafya öğretmeni. 1992 yılında emekli olunca Dalyan’da matematik öğretmeni olan eşiyle birlikte Afrodit Butik Oteli’ni açıyor. Tuncer çifti oteli işletirken iki kız çocuğu da büyütüyor. Kızlarından biri müzisyen ve Amerika’da yaşıyor. Sinem Tuncer ise liseyi, üniversiteyi Amerika’da bitiriyor, İşletme ve Uluslararası Pazarlama okuyor, İstanbul’da profesyonel iş hayatına atılıyor. Ancak yaz tatillerinde memleketine döndüğünde annesinin bazlama kahvaltısının ne kadar özel olduğunu başka bir gözle görüyor ve önce butik otelde isim değişiyor, Afrodit Otel, Bazlama Taş Otel adını alıyor, ardından bahçenin büyütülmesiyle Bazlama Kahvaltı Çeşme’nin bir anda en çok tercih edilen kahvaltı evlerinden oluyor. Ancak Çeşme’de yaz sezonu kısa olduğu için bu işi aylara yayma isteği Sinem Tuncer’in aklını kurcalıyor. Profesyonel iş hayatındayken yerleştiği Nişantaşı’nda Ege kahvaltısı eksikliği, annesinin lezzetlerine olan güveni onu cesaretlendiriyor.

İLK KARAKÖY’DE BAŞLADI

Sinem Tuncer ilk adımda Çeşme’de meyhanesi olan kış aylarında da Karaköy’de meyhane işleten bir arkadaşından cumartesi ve pazar sabahları için meyhanesini kiralıyor. Her perşembe Nurten Hanım otları, peynirleri, hamuruyla otobüse binip Çeşme’den İstanbul’a geliyor. Ürünler lezzetler cuma günü hazırlanıyor, cumartesi sabahları anne kız meyhaneyi kahvaltı salonu haline getiriyorlar, özel bir fırında bazlamalar pişiriliyor ve bu hummalı çalışma 3 ay sürüyor. 3 ayda kapıda kuyruklar oluşuyor. Sinem Tuncer o günleri anlatırken, “Başta kimse inanmadı. Bizim için de Nişantaşı’nda yüklü bir kira vermek mümkün değildi. Yine kısa süreli kiralama yoluna girdik. Şu an ilk şubemizin bulunduğu adreste pizza ve salata veren bir yer vardı onlarla anlaşıp hafta sonu kahvaltı vermeye başladık. Kısa sürede çok ilgi gördü, cuma ve perşembe sabahlarına da kaydık. Sonuçta pizza ve salatadan vazgeçip tamamen bize devrettiler yerlerini ve biz 7 gün sabah 09.00-17.00 arası kahvaltı vermeye başladık” diyor.

Sinem Tuncer açık büfe fikrini masaya getirmekle fark yakalıyor. Nurten Anne’nin kahvaltısının misafirlerin çok beğendiği konseptin yaratıcısı. Kullanılan tabakların hepsini Kapadokya’da yaptırıyor. Bazlama Kahvaltı’nın tüm renkleri Çeşme renkleri, saklı bahçenin içindeki tüm çiçekleri Nurten Anne yetiştiriyor. Ürünler ailenin 3 tarlasından geliyor, son dönemde bu 3 tarladaki ürünler yetmeyince Çeşme Ovacık’taki yine bir kadın girişimcinin tarlasından alınan doğal ürünler İstanbul’a getiriliyor.