Bazı tekstil ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.



Buna göre, tarife kontenjanı, miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, söz konusu ürünlerin Brezilya, Gürcistan, Irak, İran, Libya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Sırbistan, Türkmenistan'ın da aralarında bulunduğu 141 ülke ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için 2 bin 986 ton olarak belirlendi.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli ürün için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek.



Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak. Tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilecek.



Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamayacak. Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacak. Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilecek.



TEK AKSLI TRAKTÖRLER İTHALATINA GÖZETİM UYGULAMASI



Öte yandan, Bakanlığın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2018/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 30 gün sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, tek akslı traktörler ve çapa makineleri için kilogram başına 10 dolara kadar gözetim rakamı devrede olacak. Gözetim uygulaması, yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili, birim başına asgari bir fiyat belirlenmesini içeriyor.



Ayrıca ithalatta gözetim uygulaması kapsamında, plastik mamullerden "vinilklorür polimerlerden olanlar"a yönelik daha önce kilogram başına 2,5 dolar olarak uygulanan birim gümrük kıymeti 3,5 dolara çıkarıldı.