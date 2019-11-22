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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Bazı tekstil ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı

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Bazı tekstil ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı

Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı, miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, söz konusu ürünlerin Brezilya, Gürcistan, Irak, İran, Libya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Sırbistan, Türkmenistan'ın da aralarında bulunduğu 141 ülke ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için 2 bin 986 ton olarak belirlendi.
Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli ürün için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak. Tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilecek.

Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamayacak. Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacak. Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilecek.

TEK AKSLI TRAKTÖRLER İTHALATINA GÖZETİM UYGULAMASI

Öte yandan, Bakanlığın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2018/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 30 gün sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tek akslı traktörler ve çapa makineleri için kilogram başına 10 dolara kadar gözetim rakamı devrede olacak. Gözetim uygulaması, yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili, birim başına asgari bir fiyat belirlenmesini içeriyor.

Ayrıca ithalatta gözetim uygulaması kapsamında, plastik mamullerden "vinilklorür polimerlerden olanlar"a yönelik daha önce kilogram başına 2,5 dolar olarak uygulanan birim gümrük kıymeti 3,5 dolara çıkarıldı.

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