Bazı kauçuk ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanacak
Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre bazı kauçuk ürünlerinin ithalatı gözetime tabi tutulacak.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "sadece metalla takviye edilmiş" şeklinde tanımlanan kauçuk ürünlerin ithalatında, kilogram başına 6 dolarlık gözetim uygulanacak.
Gözetim belgesine ilişkin başvurular, elektronik imzayla yapılacak. Söz konusu belge de elektronik ortamda düzenlenecek ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulacak.
Gözetim belgelerinin geçerlilik süresini 6 ay ile sınırlandıran tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
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