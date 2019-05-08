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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Bazı ithal ürünler için beyanname şartı

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Bazı ithal ürünler için beyanname şartı

Veteriner kontrolüne tabi hayvansal ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde ürün beyannamesinin bulunması da gerekecek.

Veteriner kontrolüne tabi hayvansal ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner sınır kontrol noktasından ya da bir antrepodan, sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına  doğrudan veya özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla sevkiyatına veteriner giriş belgesi ve ürün beyannamesinin eşlik etmesi gerekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 2016/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.      

Buna göre, ilgili yönetmeliğe göre veteriner kontrolüne tabi olan hayvansal ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner sınır kontrol noktasından ya da bir antrepodan sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla sevkiyatına veteriner giriş belgesi ve ürün beyannamesi eşlik edecek.      

İşletmeciler, beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 gün içinde ülkeye giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletecek.      

Sevkiyatların izlenebilirliğini sağlayacak kayıtların, veteriner giriş belgesinin ve beyannamenin özel referans numarasını içermesi gerekecek.      

Resmi veteriner hekim veya onun gözetimi altındaki yardımcı sağlık personeli, kaynaklarını ve varışlarını doğrulamak için depolama sırasında sevkiyatların belge ve kimlik kontrollerini yapacak. Antrepolardan gönderilen tüm sevkiyatların ilgili belgelerle çıkış yaptığı kontrol edilecek.      

 

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