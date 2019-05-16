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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.05.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Bazı arı ve balık türleri tescil edildi

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Bazı arı ve balık türleri tescil edildi

Efe ve Gökçeada arıları, tıbbi sülük, barbunya ve Karadeniz pisi balığı gibi türlerin tescili sağlandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu üzerine Efe ve Gökçeada arıları, tıbbi sülük, barbunya ve Karadeniz pisi balığı tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karara göre, TAGEM'in başvurusu üzerine, Efe arısı (Apis mellifera Anatoliaca) ve Gökçeada arısının (Apis mellifera Anatoliaca) tescili sağlandı. Kararla "Batı Ege arısı" ekotipinin ismi değiştirilerek "Efe arısı" ekotipi olarak tescil edildi. 

Komite, tescil için başvurulan, Ayvacık atı, Muğla arısı, Anadolu-T etçi tavuk hattının tescil kriterleri açısından ırk, tip, yöresel tip ve ekotipleri olarak tanımlanabilecek yeterli kriterler ve verilere sahip olmadığından, tescili uygun görmedi. 

Trabzon zerdava köpeğinin ırk tescili için de daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. 

SU ÜRÜNLERİ TESCİL KOMİTESİ KARARI

Öte yandan Bakanlığın Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, TAGEM tarafından yapılan başvuru sonucunda, tıbbi sülük (Hirudo verbana), barbunya (Mullus barbatus) ve Karadeniz pisi (Platichthys
flesus luscus) balıklarının tescil edilmesi kararlaştırıldı. 

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