Bayramda ve arefe günü bankalar açık mı?
Bayramda bankalar açık mı sorusu, bu tarihlerde nakit işlemleri bulunan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bayramda ve arefe gününde bankaların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, buradan elde edeceği bilgilere göre işlemlerine yön verecek. Peki, bayramda bankalar açık mı olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Ramazan Bayramı yaklaşırken, bayramda ve arefe gününde bankalar açık mı sorusu, araştırılan hususlar arasında yer alıyor. İşte, bayramda bankaların açık olup olmadığına göre hareket edecek olan vatandaşlar için detaylı bilgiler
1 Haziran Cumartesi günü başlayan resmi tatil 9 Haziran tarihinde sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;
1 Haziran 2019 Cumartesi Günü | Hafta sonu tatili
2 Haziran 2019 Pazar Günü | Hafta sonu tatili
3 Haziran 2019 Pazartesi Günü | Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)
4 Haziran 2019 Salı Günü | Ramazan Bayramı 1. Gün: Kapalı
5 Haziran 2019 Çarşamba Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı
6 Haziran 2019 Perşembe Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı
7 Haziran 2019 Cuma Günü | Bankalar açık olacak
8 Haziran 2019 Cumartesi Günü | Hafta sonu tatili
9 Haziran 2019 Pazar Günü | Hafta sonu tatili
Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 7 Haziran Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.
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