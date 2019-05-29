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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.05.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Bayramda ve arefe günü bankalar açık mı?

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Bayramda ve arefe günü bankalar açık mı?

Bayramda bankalar açık mı sorusu, bu tarihlerde nakit işlemleri bulunan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bayramda ve arefe gününde bankaların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, buradan elde edeceği bilgilere göre işlemlerine yön verecek. Peki, bayramda bankalar açık mı olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ramazan Bayramı yaklaşırken, bayramda ve arefe gününde bankalar açık mı sorusu, araştırılan hususlar arasında yer alıyor. İşte, bayramda bankaların açık olup olmadığına göre hareket edecek olan vatandaşlar için detaylı bilgiler

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

1 Haziran Cumartesi günü başlayan resmi tatil 9 Haziran tarihinde sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;

1 Haziran 2019 Cumartesi Günü | Hafta sonu tatili
2 Haziran 2019 Pazar Günü | Hafta sonu tatili
3 Haziran 2019 Pazartesi Günü | Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)
4 Haziran 2019 Salı Günü | Ramazan Bayramı 1. Gün: Kapalı
5 Haziran 2019 Çarşamba  Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı
6 Haziran 2019 Perşembe  Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı
7 Haziran 2019 Cuma Günü | Bankalar açık olacak
8 Haziran 2019 Cumartesi  Günü  | Hafta sonu tatili
9 Haziran 2019 Pazar Günü | Hafta sonu tatili 

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 7 Haziran Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. 

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