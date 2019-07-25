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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.07.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Bayramda seyahat edeceklere iyi haber! 10 bin ek sefer konuldu

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Bayramda seyahat edeceklere iyi haber! 10 bin ek sefer konuldu

Kurban Bayramı tatili süresince 10 bin ek otobüs seferi konuldu. 850 bin yolcuya 10 bin ek seferle hizmet verilecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle oluşan 10 bin ek sefer için biletlerin satışa sunulduğunu bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolculukların 9 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağını vurguladı. 

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının beklendiğini dile getiren Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş alınması tavsiyesinde bulundu. 
Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına, bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesine ilişkin, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu. Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talep arttı. Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu. 

KORSAN BİLET UYARISI 

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı. 

Vatandaşların, Kurban Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, bayram süresince ise yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatilde 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." bilgisini paylaştı. 

Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarıda bulundu. "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

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