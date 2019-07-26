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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Bayramda büyük rezervasyon talebi var... Şimdiden doluluk yüzde 90'a çıktı!

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Bayramda büyük rezervasyon talebi var... Şimdiden doluluk yüzde 90'a çıktı!

Antalya'nın doğal, tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla gözde turizm merkezlerinden Çıralı'da, doluluk oranı yüz güldürdü. Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, "Doluluk oranı yüzde 90'ların üzerinde. Kurban Bayramı'nda da büyük bir rezervasyon talebi oldu" açıklamasında bulundu.

Antalya'da doğal, tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla en gözde turizm bölgelerinden Çıralı'da Kurban Bayramı'nda doluluk yüzde 100'lere ulaşacak.

Kemer ilçesi Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Çıralı, 3 kilometreyi aşan sahili, tarihi ve doğal güzellikleriyle Antalya, en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor.

1. derecede doğal sit alanı içerisinde yer alan ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı Çıralı'da, Kurban Bayramı'nda büyük bir yoğunluk yaşanacak. Turizm merkezinde, Kurban Bayramı rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, AA muhabirine, Çıralı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki sahilinin dünyanın en güzel sahillerinden olduğunu belirtti.

Bayramda büyük rezervasyon talebi var... Şimdiden doluluk yüzde 90a çıktı
Çıralı'da tekneyle denize açılıp kıyıya bakılınca sadece ağaçların göründüğünü anlatan Karameşe, "Betonarme yapılardan uzak, ağaçların arasında adeta gizli bir cennet. Buraya gelenler mavi turlarla akvaryum gibi koylarda gezebiliyor. Tarih ve doğanın yanı sıra sadece belgesellerde izledikleri caretta caretta yavrularının denizle buluşmalarını görebiliyorlar. Bütün bu etkenler birleşince Çıralı'ya turist akını oluyor. Turizmin rekor yılında Antalya genelinde olduğu gibi Çıralı'da da yoğunluk var. Doluluk oranı yüzde 90'ların üzerinde. Kurban Bayramı'nda da büyük bir rezervasyon talebi oldu." diye konuştu.

Turizmin bölgenin can damarı olduğunu aktaran Karameşe, bölgenin her geçen yıl hem rakamsal hem de gelir açısından daha da gelişeceğini bildirdi.

"Hafta sonları bile neredeyse yer bulunmuyor"

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya ise 16 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Çıralı'da turizm sezonunun oldukça yoğun geçtiğini dile getirdi.

Bayramlarda sayı olarak önemli bir potansiyele ulaştıklarına değinen Altınkaya, "Bayramdan 1 ay önce rezervasyonlar kapandı. Rezervasyonu bulunmadan Çıralı'ya tatile gelmek isteyenlerin, yoğunluktan etkilenmemesi, mağdur olmaması için bayramdan sonraki günleri tercih etmeleri daha iyi olur. Bu günlerde bile hafta sonları yer bulunmuyor." dedi.

Bayramda büyük rezervasyon talebi var... Şimdiden doluluk yüzde 90a çıktı
Çıralı'da tatil konseptinin farklı olduğuna dikkati çeken Altınkaya, şunları kaydetti:
"Betonarme yapılar yapılamıyor. Tek katlı, bahçeli bungalov evlerde turistler konaklıyor. Tatilciler kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Çocukları portakal, limon, mandalina bahçelerinde oynuyor. İşletmeler de küçük aile işletmeleri. İşletmelerdeki gıda ürünleri organik. Kendi yetiştirdikleri ürünlerden kahvaltıları hazırlıyorlar. Tatilciler, Antalya'nın ünlü reçellerinin en doğalını buluyor. Bu konseptiyle dikkatleri çekiyoruz."

"Son yıllarda Ruslar da Çıralı'yı keşfetmeye başladı"

Çıralı'ya yıllardır başta İngilizler olmak üzere Avrupalı turistlerin ilgi gösterdiğini belirten Altınkaya, "Son yıllarda Ruslar da Çıralı'yı keşfetmeye başladı. Doğayı, yürümeyi, tarihi seven turist grupları Çıralı'yı tercih ediyor." dedi.

Çıralı'da 30 yıldır işletmecilik yapan Ramazan İtaatlı, Çıralı'daki turistik tesislerin kendileri gibi aile işletmelerinden oluştuğu bildirdi.  Büyük otellerin bölgenin doğal sit alanı olması nedeniyle burada bulunmadığını dile getiren İtaatlı, "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100. Kurban Bayramı tatili önceden belli olduğu için yoğun bir rezervasyon aldık. Bayram için müşteri kabul etmiyoruz." diye konuştu.
İtaatlı, tatilcilerin doğal ürünler tüketerek, aile ortamında, huzurlu bir tatil geçirdiklerini vurguladı. 

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