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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
31.05.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Bayramda Antalya nüfusu ikiye katlanıyor

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Bayramda Antalya nüfusu ikiye katlanıyor

İKİ milyonun üstünde nüfusa sahip Antalya, yarın başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 650 bine yakın yatak kapasitesinin yanı sıra, yazlıkçı, günübirlik gelenler, dost ve akraba ziyaretçileriyle 2 milyon kişiyi misafir edecek.

Kamu çalışanlarının idari izinle birlikte toplam 9 gün tatil yapacağı Ramazan Bayramı tatili, 1 Haziran Cumartesi günü başlayıp 9 Haziran Pazar günü son erecek. Ülke genelinde büyük hareketliliğin yaşanacağı bayram tatilinde en çok ilgi gören kent ise turizmin başkenti Antalya.

’TURİZM HAREKETLİLİĞİ 1,5- 2 MİLYONU BULUR’

2 milyonun üstünde nüfusu olan kent bayram tatilinde, nüfusuna yakın oranda hem yabancı hem yerli turist misafir edecek. Antalya’da toplam yatak kapasitesinin 650 bine yakın olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yüzde 100’e yakın doluluğa ulaşıldığını söyledi. Ziyaretçilerin yüzde 20’sini yerli, yüzde 80’ini ise yabancı turistlerin oluşturduğunu kaydeden Ayık, Antalya’da yazlığı ve evi bulunan çok sayıda insan olduğuna da dikkat çekerek, "Yazlıkçılar, arkadaş-akraba ziyaretçileri ve özellikle çevre illerden günübirlikçileri de düşündüğümüz zaman bayramdaki turizm hareketliliği 1,5- 2 milyonu bulur" dedi.

EN YOĞUN ANTALYA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre bayramlarda akraba-memleket ziyaretleri diye adlandırılan seyahatlerin yüzde 69’unun tatil amaçlı olduğunun belirtildiğini kaydeden Ayık, "Antalya bu bayramda nüfusuna yakın oranda tatilci ağırlayacak. Misafirlerimizin mutlaka trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Ayrıca, seyahat planlamasını henüz yapmayanların alımlarını acente belgeleri olan yerlerden yapmaları da dolandırılmamaları açısından önemli. Bayramın en yoğun geçeceği illerden biri Antalya. Hl belli yerlerde yer bulunabilir ama her geçen gün zorlaşıyor" diye konuştu.

SADECE OTELLERDE 700 BİN TURİST

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, bayram tatilinde doluluk oranlarının bazı tesisler ve bölgelerde yüzde 100, bazılarında ise yüzde 90-95 seviyelerinde olduğunu belirtti. Yağcı, 9 günlük bayram tatilinde 3-4 gün, 1 hafta süreli tatiller düşünüldüğünde otellerde tatil yapacak kişi sayısının yerli ve yabancı 700 binin üzerinde olacağını söyledi. Bayram tatilinin yaklaşık 2 ay öncesinden ilan edilmesinin daha ekonomik seyahat satın almaları sağladığını kaydeden Yağcı, "Bu durum gerçekten tatilcilere fırsat verdi. Tatil planları yapmalarını, tatil yapmak istedikleri bölgeyi ve oteli seçmelerini kolaylaştırdı. Bunun faydasını da turizm sektörü olarak gördük" dedi.

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