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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.06.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı

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Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı

Ramazan Bayramı tatilini de içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde yaklaşık 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı yapıldı. Söz konusu 9 günlük sürede toplam 541 milyon 925 bin litre benzin ve motorin satıldı.

Ramazan Bayramı tatilini de içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde yaklaşık 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi. Bayram tatilini de kapsayan 9 günlük sürede toplam 541 milyon 925 bin litre benzin ve motorin satıldı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, tatil süresince benzin satışı özel araçların kullanımındaki artışa paralel olarak, geçen ayın aynı dönemine göre, yüzde 41'lik artışla, 102 milyon 638 bin litreye yükseldi.

Böylece benzin satışlarının toplam akaryakıt satışı içindeki payı 5 puan artarak, yüzde 18'e çıktı. Söz konusu dönemde tatil nedeniyle servis taşımacılığına ara verilmesi, iş makinelerinin durması, şehir içi toplu taşımadaki düzenlemeler ve tarımsal faaliyetlerin yapılmaması nedeniyle motorin satışı geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak, 439 milyon 287 bin litreye geriledi.

Böylece, bayram tatilini içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde toplam 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi. Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının depolarını en çok 1 Haziran Cumartesi günü doldurdu. Söz konusu günde 65 milyon 564 bin litre motorin ve 13 milyon 842 bin litre benzin olmak üzere, toplam 79 milyon 406 bin litrelik akaryakıt satışı yapıldı.

Bu arada, bayramda 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere benzine 9 kuruş indirim yapılmıştı. Ayrıca, 8 Haziran'dan geçerli olmak üzere, motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş indirim yansıtılmıştı. 

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