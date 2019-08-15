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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Bayramda 35 milyar liralık harcama yapıldı

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Bayramda 35 milyar liralık harcama yapıldı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca "Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı'nda 10 milyon insan seyahat etti, 35 milyar liralık ekonomik gösterge ortaya çıktı" dedi.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı'nda yaşanan doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'deki tüm turizm merkezlerinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra Antalya'da beş günlük bayram tatilinde tesisler yüzde 100 doldu. 

Özellikle dünyaca ünlü Konyaaltı plajları, turkuaz rengiyle büyüleyen Kaş'taki Kaputaj, tarihi dokusuyla dikkati çeken Kemer'deki Faselis, doğal güzelliğe sahip Gazipaşa'daki Kral Koyu, doğal havuzlar ve Alanya'daki Kleopatra plajı, yerli turistlerin uğrak yeri oldu. 

Nüfusu 4 bin olan Muğla'nın Ula ilçesinde de bayram tatilinde günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı. İlçede, günübirlik tekne turlarında da tam doluluk sağlandı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde binlerce yerli turist, tatilini huzur içinde geçirdi. 

"10 MİLYON İNSAN SEYAHAT ETTİ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinde tüm otellerin yüzde 100 dolu olduğunu, 450 bin civarında konaklama yapıldığını söyledi. 

Yılın son uzun tatiline tüketicinin ilgi gösterdiğini belirten Atmaca, şunları kaydetti: 

"Ülke genelinde iyi bir Kurban Bayramı geçirdik. Türkiye genelinde 5,5 milyon insanın kendi şehirlerine, 4,5 milyon insanın da sahil kesimine seyahat etmesini öngörüyorduk. Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı'nda 10 milyon insan seyahat etti, 35 milyar liralık ekonomik gösterge ortaya çıktı. Bu da bizi mutlu etti. Özellikle Akdeniz ve Ege'de yoğunluk yaşandı." 

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise Kurban Bayramı'nın dış pazar talebinin yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini bildirdi. 

"Antalya'da beş günlük bayram tatilinde 600 bine yakın yabancı, 100 bin civarında da iç pazardan 700 bin kişilik turizm hareketi yaşandı." diyen Yağcı, tesislerde doluluk oranının yüzde 100 olduğunu anlattı. 

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da turizm sezonun bekletileri doğrultusunda gittiğini söyledi. 

Güzel bir bayram tatili yaşandığını ifade eden Ayık, "Türkiye genelinde tüm bölgelerde yoğunluk vardı. Bayramda ciddi seyahatler yapıldı. Zaten kıyı bölgelerinde yabancı turist trafiğinin yoğun olduğu bir dönemdi." diye konuştu. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz, Alanya'da yoğun geçen tatilin esnafın yüzünü güldüğünü vurguladı. 

"KAZANÇLI BİR BAYRAM YAŞADIK"

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ise tatilcilerin Akyaka Mahallesi'nde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayarak, "Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırladık. Kazançlı bir bayram yaşadık."dedi. 

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Marmaris'te otellerde tam doluluk yaşandığını, otelcilerin yanı sıra esnafın yüzünün güldüğünü söyledi. 

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı ise bayram tatilinde bütün teknelerin her gün turlara tam dolulukla çıktığını ifade etti. 

Marmaris'te günlük 15 bin tatilcinin teknelerle tura çıktığına değinen Bağlı, "Guletler ise mavi turlarda günlük 5 bin tatilciyi koylara taşıdı. Bayram tatili boyunca her gün yaklaşık 20 bin tatilci mavi tur keyfi yaşadı." diye konuştu. 

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, Fethiye'de otelcilerin ve esnafın bayramda kazançlı günler yaşadığını, Ölüdeniz'de nüfusun çok üstünde turist ağırlandığını kaydetti. 

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt da tatilde Bodrum'daki otellerin tam dolu olmasının sevindirdiğini anlattı. 

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, özellikle bayramın ikinci ve üçüncü gününde yoğunluk oluştuğunu dile getirdi. 

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