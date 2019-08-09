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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.08.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar TL'lik tatil yapacak

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Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar TL'lik tatil yapacak

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketi yaşanacak. Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz. Ulaşım, konaklama, alışveriş sektöründeki canlanma Ege ve Akdeniz bölgeleri dışında yapılan kültür ve akraba seyahatleri 5 günde Türkiye ekonomisinde önemli bir hareketlilik sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketinin yaşanacağını belirterek, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatillerinin, turizmde ciddi hareketliliklere vesile olduğu gibi çok önemli bir ekonomik hacim de yarattığını belirtti.

Geçen Ramazan Bayramı tatilinde iç pazarda oluşan hareketliliğin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Tatil süresinin 9 güne uzatılmasıyla bayramda adeta talep patlaması yaşandı. Ramazan Bayramı döneminde 10 milyonu aşkın kişi seyahat ederek turizm hareketine katıldı. Kurban Bayramı da iç turizmin yoğun olduğu yüksek sezon diye tabir ettiğimiz döneme denk geldi. Özellikle bu dönem dinimiz açısından önemli bir bayram olması sebebiyle akraba ve dost ziyaretleri ön plana çıktı. Bu da Türkiye’nin her bölgesinde turizm hareketliliğine neden oluyor. Bayram süresi uzamasa da akraba ziyaretleri nedeniyle ciddi bir ekonomik hacim oluşacak. Bölgesel kalkınmaya da önemli bir katkı sağlayacak. Turizm hareketliliğini sadece deniz, güneş, kum tatili olarak değerlendirmemek gerekiyor, aynı zamanda Anadolu’da kültür ve inanç turizmi kapsamında da ciddi bir artış bekliyoruz."

10 MİLYON KİŞİNİN SEYAHAT ETMESİ BEKLENİYOR
Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda oluşacak ekonomik büyüklüğe değinerek, "Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz. Ulaşım, konaklama, alışveriş sektöründeki canlanma Ege ve Akdeniz bölgeleri dışında yapılan kültür ve akraba seyahatleri 5 günde Türkiye ekonomisinde önemli bir hareketlilik sağlayacaktır." dedi.

Kurban Bayramı tatili için planlamaların 5 gün olarak yapıldığına işaret eden Bağlıkaya, "Seyahat acentalarımız tarafından ağırlıklı olarak 4 gece 5 günlük turlar organize edildi. Elbette tatilini çok önceden planlayan, erken rezervasyon kampanyalarından tatil satın almak için 2 gün yıllık izin kullanarak tatilini 9 güne uzatan vatandaşlarımız var. Seyahat acentaları bu tüketiciler için hem yurt içi hem de yurt dışında daha uzun tatil paketi seçeneklerini sundular." diye konuştu.

Bağlıkaya, Kurban Bayramı’nda vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kurban kestikleri için memleketlerine gitmeyi tercih ettiğini ifade ederek, "Dolayısıyla tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketi yaşanacak. Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KÜLTÜR TURLARINDA DA GEÇEN YILDAN DAHA İYİ BİR SONUÇ BEKLİYORUZ"
Bağlıkaya, Kurban Bayramı için öne çıkan iç pazar destinasyonlarında yaz mevsiminde olunmasından da kaynaklı olarak Antalya, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Marmaris ve Çeşme'nin öne çıktığını belirterek, Kıbrıs’a da talep artışının olduğunu söyledi.

Kültür turlarında geçen yılki Kurban Bayramı dönemine göre benzer bir trendin devam ettiğini anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Kültür turları açısından son dakika rezervasyonları ile birlikte geçen yıldan daha iyi bir sonuç bekliyoruz. Likya-Pamfilya (Ege, Akdeniz), Karadeniz, Kapadokya ve GAP turları yoğun talep görüyor. Yurt dışı turlarda bayram döneminde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda rezervasyon sayısında benzer bir tablo var. Öne çıkan ülkelere bakıldığında en çok talep vizesiz yurt dışı turlara oluyor. Daha çok Balkanlar, İspanya, İtalya, Orta Avrupa, Benelüks ülkeleri, Ukrayna, Yunan Adaları, Uzak Doğu destinasyonlarına talep alıyoruz." 

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