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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.08.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Bayram yoğunluğu başladı... Ek seferler konuldu, takviye personel görevlendirildi

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Bayram yoğunluğu başladı... Ek seferler konuldu, takviye personel görevlendirildi

İSTANBUL Havalimanı’nda kurban bayramı tatili hareketliliği yaşanıyor. Tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler, saat erken saatlerden itibaren geldikleri havalimanda yoğunluğa neden oldu. Başta THY olmak üzere bazı havayolu şirketleri de talebin fazla olduğu destinasyonlara ek seferler koydu.

Kurban bayramı tatili nedeniyle hava yolu ile seyahat edecekler, havalimanlarına akın etti. İstanbul Havalimanı’nda da yaz sezonu yoğunluğuna, bayram tatilcilerinin eklenmesiyle sabah saatlerinden itibaren iç ve dış hatlarda giriş noktalarında kuyruklar oluştu. Yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminal içinde havalimanı personeli tarafından yapılan yönlendirmelerle uçuş işlemlerini yaptırdı. Yolcular, kontuarlarda bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmek için sıraya girdi. Yurt dışına seyahat edecek yolcular, pasaport işlemlerini yaparak uçaklarına yönlendirildi.

Bayram yoğunluğu başladı... Ek seferler konuldu, takviye personel görevlendirildi
TAKVİYE PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamaya göre, bayram süresince boyunca tüm operasyon ekibi görev başında olacak. İstanbul Havalimanı operasyon ekibi, yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı da tüm önlemleri alırken, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında da yolcuların konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Bayram yoğunluğu başladı... Ek seferler konuldu, takviye personel görevlendirildi
İç Hatlar Terminaline gelen yolcular arasında, eşleri ve çocukları ile memleketleri Artvin’e giden Köksal ve Murat Aliz kardeşler de vardı. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından basın mensuplarına yapan Köksal Aliz, ailesiyle İstanbul’da yaşadığını, Kurban Bayramı için Artvin’e gittiklerini belirterek, "Kurban bayarımını kutlamak üzere anne ve babamızın yaşadığı memleketimize Şavşat’a gidiyoruz. Bayramı orada geçireceğiz ve kısmet olursa 2 hafta orada tatil yapıp geri döneceğiz" dedi. Muraz Aliz ise "Artvin’de doğup büyüdük. Çocukluğumuz orada geçti. Her bayram gideriz. Herkesi de Artvin’e bekleriz" ifadelerini kullandı. Kayseri’ye akraba ziyaretine giden Fatma Özal da " Kurbanımızı orada keseceğiz. Mezarlıklarımızı ziyaret edeceğiz. Bayramın ardından da tekrar İstanbul’a döneceğiz" şeklinde konuştu.
Bayram yoğunluğu başladı... Ek seferler konuldu, takviye personel görevlendirildi
THY 59 EK SEFER KOYDU

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), bayram tatili nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu, 9 günlük süreçte İstanbul Havalimanı’ndan düzenleyeceği ek seferler ile çözüm bulmayı planlıyor. Bu kapsamda THY, 9-18 Ağustos’ta yurt içinde 59 ek sefer yapacak. Bayram tatilini de içine alan bu dönemde ortalama doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıkması, tatil yörelerinde ise bu oranların yüzde 100’leri bulması bekleniyor.

Bayram yoğunluğu başladı... Ek seferler konuldu, takviye personel görevlendirildi
KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL OTOPARK KAMPANYASI

Ayrıca İGA, Kurban Bayramında İstanbul Havalimanı’nı kullanacak yolcular için özel otopark kampanyası yaptı. 08 - 11 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı otoparkına 10 günlük abonelik yaptıran yolculardan 7 günlük abone ücreti olan 298 TL alınacak. Kampanyaya 11 Ağustos 2019 saat 23:59’a kadar kayıt olunabilecek. Ayrıca havalimanına ulaşımda oluşabilecek yoğunluk için de Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirdi.

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