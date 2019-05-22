Bayram tatiline çıkacaklar dikkat: Sahte para mağduru olmayın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBayram tatiline çıkacaklar dikkat: Sahte para mağduru olmayın
GeriEkonomi Bayram tatiline çıkacaklar dikkat: Sahte para mağduru olmayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Bayram tatiline çıkacaklar dikkat: Sahte para mağduru olmayın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayram tatiline çıkacaklar dikkat: Sahte para mağduru olmayın

Yaz sezonu ve bayramların yaklaşmasıyla kalpazanların özellikle turizm bölgeleri ve kalabalık alışveriş ortamlarında aktif olduğunu belirten tüketici örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yaz sezonu ve dini bayramlarla birlikte kalpazanların özellikle turizm bölgelerinde aktif olduğunu belirten tüketici dernekleri, vatandaşlara "sahte para" konusunda mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan yaz mevsimi ve dini bayramlarla birlikte, özellikle para değişiminin yoğun olduğu turizm bölgelerinde, kalpazanların sahte paraları piyasaya sürmek üzere harekete geçtiğini kaydederek, emniyet birimlerinin de buna paralel olarak operasyonlarını artırdığını söyledi.

Bayram veya yaz tatiline çıkan ve alışveriş yapan tüketicilerin bu konuda dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, mağduriyet yaşanılmaması adına tüm banknotlarda olmasa bile özellikle 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki büyük banknotların mutlaka kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Küçük, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve kontrolünün nasıl yapılacağına değinerek, banknotların kağıt kalitesinin, Atatürk görselinin, emniyet şeridinin, holografik şeridin, kabartma baskısının, renk değiştiren şeridin, bütünleşik görüntünün, ön ve arka yüzdeki mikro yazıların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Levent Küçük, "Ayrıca, ultraviyole ile görünen değerler, görme engellilere yönelik olarak paranın ön yüzünde, filigranın sol üst kenarında Braille alfabesinden yararlanılarak yazılmış, parmakla dokunulduğunda fark edilebilen noktalar da kontrol edilmeli. Gerçek banknotlar ile karşılaştırılarak kontrolü yapılmalı. Üzerine yazı, çizik, delme, yırtma ve benzeri müdahalelerde bulunulmamalı." diye konuştu.

"SAHTE ÇIKAN PARALARI POLİS VEYA JANDARMAYA BİLDİRİN"
Küçük, paranın sahte çıkması durumunda banknotun nereden ve kimden alındığına dair tüm bilgilerle birlikte, en yakın Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi gerektiğinin altını çizerek, sahte para bildirimleri için 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hatlarının kullanılabileceğini aktardı.

Bu ihbarların önemine dikkati çeken küçük, yapılan ihbarların aranan bir kişi veya bir sahtecilik şebekesinin ortaya çıkarılmasına önemli bir katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Küçük, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda sahte parayı tedavüle koyan ve bilerek kabul eden kişiler hakkında çeşitli cezai yaptırımlar öngörüldüğünü bildirdi.

"Parada Sahtecilik" başlıklı Türk Ceza Kanunu'nun 197. maddesine göre sahte parayı tedavüle sokan ve bilerek kullananlara ilişkin ceza verildiğini dile getiren Küçük, bu cezaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan 12 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

KAĞIT KALİTESİ, ATATÜRK GÖRSELİ VE DİĞER DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Murat Emergen, kalpazanların yaz sezonunda ve bayramlarda para dolaşımının yüksek olduğu yerlerde adeta cirit attığını belirterek, sahte paraların tedavüle sokulduğu yerlerde bazılarının kalabalık büfeler, dolmuşlar ve taksiler olduğunu söyledi.

Vatandaşların yaz mevsiminde aceleden, tatil rehavetinden veya sıcağın yol açtığı dikkatsizlikten sahte paraları anlayamayabildiğini vurgulayan Emergen, mağdur olmamak için özellikle şüphelenilen paranın mutlaka alınmadan önce incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Emergen, sahte para mağduru olmamak için dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı:
"Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri banknotun kağıt kalitesidir. Paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazılar soluk olmamalı. Parayı ışığa tutulduğunda Atatürk görselinin olup olmadığını, banknotlardaki parlak emniyet şeridinin olup olmadığı kontrol edilmeli. Emniyet şeridi banknot ışığa tutulduğunda iki yüzden de kesintisiz bir hat olarak görülür. Banknottaki holografik şerit parlak olmalı. Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin yanı sıra 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası' ve banknotun değerini gösteren sayılar da dahil olmak üzere yazılarda kabartma baskı bulunur. Farklı açılardan paraya bakıldığında orta tarafta yer alan ve renk değiştirerek altın sarısına dönüşen şerit üzerinde TL ibareleri bulunur. Para ışığa tutulduğunda, sol üst kenarda bulunan şekillerle, arka yüzeydeki şekiller birleşerek banknot değerini gösterir."

"BANKNOTLARIN FARKLI BOYUTLARDA OLDUĞU UNUTULMAMALI"
Emergen, paraların ön ve arka yüzlerinde bazı alanlarda banknot değerini gösteren mikro yazıların bulunduğunu belirterek, banknotların boyutlarının birbirlerinden farklı olduğunu, bunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Sahte paradan şüphelenildiğinde banknotun bir başka banknot ile karşılaştırılabileceğinin de altını çizen Emergen, ayrıca TCMB'nin Sahte Banknot Seri ve Sıra No Sorgulama başlıklı bir internet adresi olduğunu ve buradan bilgileri girerek banknotun sorgulanabileceğini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
ABD'nin Huawei yaptırımına Microsoft da katıldı
Bakan Pekcan'dan ABD'ye vergi indirimi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı kararı açıklandı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü
Bayramlık krediler hazır!