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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.08.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Bayram tatilinde kaplıcaları tercih ettiler

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Bayram tatilinde kaplıcaları tercih ettiler

KÜTAHYA'da termal tesisler ve kaplıcalar, Kurban Bayramı nedeniyle gelen tatilcilerle doldu. Tesislerde yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkarken, tatilciler kaplıcaların keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 4 günlük tatilde, Kütahya'nın termal tesisleri ve kaplıcalarında yoğunluk yaşandı. Bir çok şehirden gelen tatilciler deniz kenarları yerine şifalı olduğu bilinen termal tesisleri tercih etti. Merkeze 15 kilometre mesafede Yoncalıda bulunan tesislerde yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıktı. Termal otel işletme müdürü Barış Yakar, iyi bir tatili süreci geçirdiklerini ifade ederek, "Kurban bayramı tatili burada oldukça yoğun geçti. Tatilcilerden deniz kenarı yerine termal tesisleri tercih edenler çok oldu. Otelimizde yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıktı. Tabi il dışından hatta Almanya'dan gelenlerde vardı. Çocuklarını eğlendirmek için tesislerimizi kullanan misafirlerimiz oldu. İyi bir bayram geçirdik. Kendilerini havuzlara attılar serinlediler. Özellikle çocuklar ve hanımlar havuzları tercih etti" dedi.

Almanya'dan İsmail Altın ailesiyle birlikte termal oteli tercih ederek güzel bir bayram geçirdiğini belirterek, "Bayram için Almanya'dan Kütahya'ya geldik. Çocuk ve torunlarla birlikte buraya geldik. Kütahya'da havalar çok sıcak olduğu için termal tesislere geldik ve çok mutluyuz" dedi.

Tatilde termal tesisleri tercih edenlerden Süleyman Sevi de kent merkezinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığını söyleyerek, "Şehir çok sıcak olduğundan serinlemek için tesislere geldik. Tesislerin imkanlarından yararlanarak hem serinliyoruz hem de güzel bir bayram tatili geçiriyoruz" diye konuştu.

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