Bayram tatilinde iç pazarda yüzde 90 doluluk beklentisi
Ramazan Bayramı öncesinde tatil bölgelerinde büyük oranda doluluk olacağı bekleniyor.
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık "Ramazan Bayramı döneminde Türkiye'nin hemen her bölgesine dönük çok ciddi anlamda seyahat olacak. Tahminimize göre bayram döneminde yaklaşık 10 milyon yerli turist, bulundukları yerlerden başka noktalara seyahat edecek" dedi.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı "Kıyı bölgelerimizin şimdiden dolacağını ön görüyoruz. Bayram döneminde iç pazarda yüzde 90 bir doluluk bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
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