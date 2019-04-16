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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Bayram tatili planı yapacaklara önemli uyarı! Telefondaki tarihe dikkat...

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Bayram tatili planı yapacaklara önemli uyarı! Telefondaki tarihe dikkat...

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-5-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. Yarım gün tatil sayılan Arife Günü ise 3 Haziran Pazartesi. Turizmciler aradaki günlerin birleştirilip 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Milyonlarca vatandaş da tatil planını yapmak için sabırsızlanıyor. Ancak cep telefonlarının takviminde bayram tatiliyle ilgili bilgiler sizi yanıltabilir. Planlama yaparken bu tarihlere dikkat!

Tatil sezonu başlıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı haziranın ilk haftasına denk geliyor. Yarım gün tatil sayılan Arife Günü 3 Haziran Pazartesi, 4-5-6 Haziran da Ramazan Bayramı. Yani bayram, haftanın ortasına denk geliyor. Haftasonu olan 1-2 Haziran ile 7 Haziran Cuma ve 8-9 Haziran haftasonları eklenerek ve Arife Günü de tam gün sayılarak, bayram tatilinin 9 güne uzatılması yönünde talepler var.

TELEFONA DİKKAT!

Posta'nın haberine göre vatandaşlar da tatil programlarını şimdiden yapabilmek ve biletlerini alabilmek için konunun bir an önce netleşmesini bekliyor. Burada vatandaşın günleri doğru takip etmesi de önemli. Tatil programı, erken rezervasyon, uçak, tren ve otobüs rezervasyonu yaparken telefonunuzdaki takvime aldanmayın. Çünkü akıllı telefonlardaki tatil günleri yanlış olabilir. Biz inceledik bu hatayı gördük. Tarihleri, ‘diyanet. gov.tr’den dini bayramlarla ilgili takvime girerek kontrol edebilirsiniz.

Bayram tatili planı yapacaklara önemli uyarı Telefondaki tarihe dikkat...

Bazı telefonlarda 3 Haziran Arefe Günü görünmüyor.

Bayram tatili planı yapacaklara önemli uyarı Telefondaki tarihe dikkat...

Bazı telefonlarda ise Arefe Günü de tatile dahil edilmiş durumda.

EKONOMİ KAZANIR

Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını isteyenlerin başında ise özellikle milli ve dini bayramları, yerli turisti kazanmak için fırsat olarak gören turizmciler geliyor. Hatta, ekonomiye sağlayacağı katkı gözönünde bulundurularak, bu bayramların süresinin yılın başında uzatılması gerektiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Şu anda erken rezervasyon süreci bitmek üzere. Eğer tatiller baştan uzatılsa, tatilci de ona göre programını önceden yapar” dedi.

2.5 MİLYAR TL GELİR

Sektörün 1.5 milyon yatak kapasitesinin olduğunu belirten Osman Ayık, şunları söyledi: “Bu kapasitenin yüzde 25’i yani 350 bin yatak, 9 günlük tatillerde yerli turist ile doluyor. Bunun ekonomiye katkısı büyük. Örneğin 6 gün iç pazar misafiri ile dolduğunda bu 2 milyon 100 bin gece konaklama anlamına geliyor. Geceleme ücreti kişi başı 300 lira olsa, 630 milyon lira sadece konaklamaya veriyor. Ulaşım ve alışveriş de eklendiğinde 2.5 milyar liralık ekonomi oluşuyor.”

15 MİLYON KİŞİ HAREKET EDİYOR

Tatil döneminde konaklama dışında da oluşan bir süreç var. Genelde böyle uzun tatillerde Türkiye’de 15-16 milyon kişi eş, dost, akraba ziyaretine gidiyor. Bunların tatil süresince kişi başı harcaması yaklaşık 500 lira civarında oluyor. Bu da 4 milyar lira civarında bir ekonomi yaratıyor.

HEDEF KİTLE YERLİ TURİST

Geçen yılı 46 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm geliri ile tamamlayan sektör, 2019’da rekor kırmaya hazırlanıyor. Sektör, bu yıl 50 milyon turist ve 33 milyar dolar gelir hedefliyor. Para harcayan Avrupalı turist yeniden Türkiye’ye yönelirken, sektör açısından tatil kültürü gelişmeye başlayan yerli turist de önemli bir hedef kitle. Yerli turiste daha fazla tatil yaptırabilmek için ise uzun süreli dini tatiller büyük önem taşıyor.

 

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