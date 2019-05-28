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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.05.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Bayram tatili öncesi gözler ona çevrildi! 2,5 milyon kişi hazırlanıyor...

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Bayram tatili öncesi gözler ona çevrildi! 2,5 milyon kişi hazırlanıyor...

Türkiye genelinde milyonlarca kişi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için gün sayıyor. Sadece İstanbul’da 2,5 milyon kişi şehirden ayrılmak için hazırlanıyor. Seferlerin çoğu dolmuşken bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin gözü ek seferler ve yüzde 10’a varan oranda son dakikada iptal edilen biletlerde.

Türkiye genelinde 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için otobüslere akın ediyor. Bayram öncesinde neredeyse tamamı satılan otobüs biletlerinin büyük çoğunluğu, tatilcilerin gözdesi olan Ege ve Akdeniz bölgesine yapılacak seferler için alındığı gözleniyor. Online bilet satın alma platformlarından obilet.com, bayram boyunca İstanbul’dan düzenlenecek 25 bin seferde toplam 1 milyon yolcunun taşınacağını, tatile sayılı günler kala dönüş biletlerinin de büyük ölçüde tükendiğini açıkladı.

ONLİNE OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARI YÜZDE 275 ARTTI

Yolcu taşımacılığının yüzde 88’inin karayolları aracılığıyla gerçekleştirildiği Türkiye'de , otobüslerin şehirler arası ulaşımda büyük bir öneme sahip olduğunu belirten obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak, "Teknoloji, seyahat sektörünü de hızla dönüştürüyor. Son 5 yılda internetten satılan otobüs biletlerin sayısı yüzde 275 arttı, online platformlardan satılan otobüs biletlerininin oranı ise yüzde 15’e ulaştı. Tüketicilerin 7/24 hizmet veren müşteri temsilcileriyle iletişim kurabilmesi, güvenli ödeme altyapısı ve fiyat avantajları sayesinde, online ortamdaki fırsatları daha net anladığını ve bilet satın alma davranışlarının da hızla dijitalleştiğini görüyoruz" dedi.

‘BOŞ KOLTUK ALARMI’

Otobüs biletlerinin diğer ulaşım araçlarına göre daha kolay iptal edilebildiğini belirten Gürocak, "Otobüs yolculukları için alınan her 10 biletten biri çeşitli nedenlerden dolayı iptal ediliyor. Tatil için biletini son dakikaya bırakanlar veya boş sefer bulamayanlar obilet.com üzerinden ‘boş koltuk alarmı’ kurarak iptal edilen biletlerden ve ek seferlerden anında SMS ile haberdar olabiliyor" dedi.

İnternetten bilet satın almanın tüketiciye birçok farklı avantaj sağladığına değinen Gürocak, "Kullanıcılar platformda onlarca farklı firmaya ait bileti karşılaştırma şansı bularak komisyonsuz, hızlı ve güvenli bir şekilde bilet satın alabiliyor. Biletin iptal edilmesi gerekirse, herhangi bir kesinti olmadan ücreti iade ediliyor" ifadelerini kullandı.

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