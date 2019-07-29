Bayram ikramiyesi ne zaman ayın kaçında yatacak? Kurban bayramı 9 gün oldu mu?
Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusu ile birlikte bayram ikramiyesi ne zaman ve ayın kaçında yatacak sorusu, son günlerin popüler konuları arasında yer bulmaya devam ediyor. Kurban Bayramının 9 gün tatil olması halinde planlarını ona göre şekillendirecek olan vatandaşlar dışında, bayram ikramiyesinin yatacağı da maddi planlarını yoluna koymak isteyen emeklilerin gündeminde yer alacak. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ve ayın kaçında yatacak? Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bayram ikramiyesi ve Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı soruları birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İşte, milyonlarca kişinin Kurban Bayramı öncesi internet üzerinden merakla araştırdığı emekliye bayram ikramiyesi ve Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusunun cevabı
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil. Memurların Ramazan Bayramı tatil takvimi, yaklaşık 1,5 ay öncesinden belli olmuştu.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
EMEKLİYE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı ikramiyesinin, 10 Ağustos Cumartesi gününün arefe gününe denk gelmesi dolayısıyla 5-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması beklenmektedir.
Resmi tarih açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
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