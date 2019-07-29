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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.07.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Bayram ikramiyesi ne zaman ayın kaçında yatacak? Kurban bayramı 9 gün oldu mu?

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Bayram ikramiyesi ne zaman ayın kaçında yatacak? Kurban bayramı 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusu ile birlikte bayram ikramiyesi ne zaman ve ayın kaçında yatacak sorusu, son günlerin popüler konuları arasında yer bulmaya devam ediyor. Kurban Bayramının 9 gün tatil olması halinde planlarını ona göre şekillendirecek olan vatandaşlar dışında, bayram ikramiyesinin yatacağı da maddi planlarını yoluna koymak isteyen emeklilerin gündeminde yer alacak. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ve ayın kaçında yatacak? Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bayram ikramiyesi ve Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı soruları birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İşte, milyonlarca kişinin Kurban Bayramı öncesi internet üzerinden merakla araştırdığı emekliye bayram ikramiyesi ve Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusunun cevabı

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil. Memurların Ramazan Bayramı tatil takvimi, yaklaşık 1,5 ay öncesinden belli olmuştu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

EMEKLİYE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 

Kurban Bayramı ikramiyesinin, 10 Ağustos Cumartesi gününün arefe gününe denk gelmesi dolayısıyla 5-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması beklenmektedir. 

Resmi tarih açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

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