Bayram fırsatçıları: 9 günlük tatilde fahiş fiyatlara dikkat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBayram fırsatçıları: 9 günlük tatilde fahiş fiyatlara dikkat
GeriEkonomi Bayram fırsatçıları: 9 günlük tatilde fahiş fiyatlara dikkat
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
20.08.2018 - 05:54, Son Güncelleme:

Bayram fırsatçıları: 9 günlük tatilde fahiş fiyatlara dikkat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayram fırsatçıları: 9 günlük tatilde fahiş fiyatlara dikkat

Kurban Bayramı boyunca 2 milyon tatilciyi ağırlamaya hazırlanan Bodrum’da fırsatçılar da harekete geçti. Özellikle tatil döneminde plajların farklı giriş ücretleri talep ettiği gözlenirken, menü fiyatlarında da rakamlar arttı. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ise, “Fahiş fiyat talep edenleri bize bildirin” uyarısında bulundu.

TÜRK kahvesi 16 TL, ince belli çay 18 TL, domates çorbası 23 TL, küçük su 15 TL, kola 28 TL, lahmacun 34 TL, vale 30 TL... Liste uzayıp gidiyor. Yanlış duymadınız bu fiyatların hepsi Bodrum’daki mekanlara ait. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren yeme-içme mekanlarının fiyatları arttırdığı gözlenirken, özellikle otel ve plaj valelerinin de fahiş fiyatlarla adeta vatandaşı dolandırdığı gözleniyor. Bayram tatili öncesi bu mekanlara gidecek vatandaşların da dikkatli olması gerekiyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşların yanında oldukları mesajını veren Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, “Bu tür mekanları Bodrum Ticaret Odası’na bildirin. Biz de disiplin kurulunda gereken cezayı veriyoruz” dedi.

VALE 30 LİRA
Bodrum’da fahiş fiyat uygulayan mekanların başında plajlar ve balıkçılar geliyor. Özellikle Kurban Bayramı tatili için Bodrum’da tatile gelen yerli turistlere fahiş fiyatlar uyguluyorlar. Plajlar bayram tatiline özel giriş ücretleri talep ediyor. Plajlara sadece giriş ücreti de yeterli olmuyor. Birçok mekanda müşteriye yeme-içme limitleri konularak, belli tutarların tüketilmesi isteniyor. Bir de kapıda aracınızı valeye bırakmanız zorunlu. Bunun bedeli ise 30 TL. Ortakent gibi balık restoranlarının ağırlıkta olduğu bölgelerde ise mezeler ve balık fiyatları artmış durumda. Örneğin yarım kilogram Barbun balığın fiyatı 155 TL, bir porsiyon kalamar 50 TL...

KOLA 28 TL
Bodrum’da yeme-içme mekanlarında en pahalı içecekler listesinin başında ise su, çay ve Türk kahvesi, kola ve ayran geliyor. Örneğin markette tanesi 2 TL’ye satılan bir kola plajlarda 28 TL’ye kadar çıkıyor. Markette 1.5 TL’ye satılan bir cam şişe suyu fiyatı plajlarda 15 TL. Türk kahvesinin ortalama plaj fiyatı ise 16 TL. Plajlarda bulunan restoranlarda da fiyatlar yüksek. Ayrıca plajlara dışarıdan yiyecek getirmekte yasak.

BİZE BİLDİRİN
Konuyla ilgili olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, “Vatandaşların haklı olduğu yerler var. Mesela 30 TL’lik vale ücreti inanılır gibi değil. Bizim bu konuda yapabileceklerimiz sınırlı. Bodrum Ticaret Odası üyeleri ile sürekli görüşmeler yapıyoruz. Onlar bu konuda hassas davranıyor. Ama maalesef tatili fırsat bilenler var. Vatandaşlar ticaret odasına konuyla ilgili şikayetlerini iletebilirler. Fahiş fiyat uygulayanlar üyemiz ise işyerini kapatmaya kadar ceza verebiliriz. Herkesin Bodrum’da keyifli tatil yapması için esnafın da dikkat etmesi lazım” diye konuştu.

2 milyon tatilciyi ağırlayacağız
BODRUM’un son yılların en kalabalık dönemini geçirdiğini anlatan Mahmut Kocadon, “Bu yaz Bodrum’a büyük ilgi var. Son yılların rekorunu kırıyoruz. Bayram süresi boyunca 2 milyona yakın tatilciyi ağırlayacağız. İnsanlar artık sadece deniz kum ve güneş için değil spor ve eğlence amaçlıda Bodrum’a geliyor. Böylesine önemli bir yerin fahiş fiyatlarla anılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Personelin kaldığı pansiyonlar dahil tatilcilere ayrıldığını gözlemliyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

Bayram fırsatçıları: 9 günlük tatilde fahiş fiyatlara dikkat

Apple’a karşı güç birliği

AllIanz, çocuk sağlığına odaklandı