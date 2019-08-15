Bayram ardından altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Bayramın ardından ana gündem konularından biri de altın fiyatları oldu. Türkiye’de piyasaların kapalı olduğu Kurban Bayram’ında altının ons fiyatı 1520 doları görürken, gram altın iç piyasada 274 lirayı buldu. Peki, gram ve çeyrek altın en son kaç TL’den satışa sunuluyor? İşte, 15 Ağustos tarihli altın fiyatları
Haftanın dördüncü gününde altın piyasası yeniden hareketlendi. Hem altın yatırımcıları hem de düğün-nişan gibi organizasyonlar için altın takacak olan vatandaşlar, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatını merak ediyor.
GRAM ALTIN: 271,47 TL'den alınırken, 271,51 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 423,09 TL'den alınırken, 432,68 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 843,20 TL'den alınıyor ve 865,13 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.740,00 TL'den alınıyor, 1.766,00 TL'den satılıyor.
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