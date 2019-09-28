Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma'ya teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini bildirdi.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsmail Demir, söz konusu hava araçlarına ait bir videoyu da paylaşımına ekledi.
Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 28, 2019
Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/kiXS6BJwRM
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