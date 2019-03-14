Bayraktar: SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93

Baykar Teknik Müdürü de olan Selçuk Bayraktar, Genç Ensar tarafından Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen "Milli ve Özgün İnsansız Hava Aracı Sistemleri ve Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Türk havacılık tarihine ilişkin bilgiler verdi.



Müslüman alimlerin dünya havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi öncü isimlerin olduğunu hatırlattı.



Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) havacılıkta son dalga olduğuna işaret ederek, İHA'ların teknolojideki paradigma değişiminde bir kırılım oluşturduğunu vurguladı.



Savunma ve stratejik sanayilerde yazılımların mutlaka milli olması gerektiğini belirten Bayraktar, ürünlerdeki asıl katma değerin yazılım ve tasarım olduğunu söyledi. Bayraktar, "Savunma sanayisinde teknoloji ve yazılımı üretmiyorsanız ne bağımsız ne de müreffeh olabiliyorsunuz." dedi.



"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA İHTİYAÇLARININ YÜZDE 65'İ YERLİ KAYNAKLARDAN"



Selçuk Bayraktar, İHA'ların yeni bir alan olduğunu ve bu teknolojilerin muhakkak milli olması gerektiğine işaret etti. Bayraktar, milli güdüm sistemine sahip İHA'ların TSK envanterine girdiğini ve bunun ekonomik sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğunu vurguladı.



Bayraktar, ortaya konulan millileşme vizyonuyla savunma sanayisinde 2000’li yıllarda yüzde 15’lerde olan yerlilik oranının şimdi yüzde 65’lere ulaştığını, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının büyük kısmını yerli kaynaklarla tedarik ettiğini belirterek, "Bizim SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93. Bütün kritik sistemleri biz yapıyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Dünyada da böyle bir üretim modeli pek yok." dedi.



Türkiye'de İHA'ların 2005 yılından bu yana olan gelişim sürecini anlatan Bayraktar, İHA'ların milli mühimmatla donatılmasıyla terörle mücadelede daha da önemli hale geldiğini vurguladı.



"İHA'LARI KULLANMA KABİLİYETİ AÇISINDAN TÜRKİYE, DÜNYANIN 3 ÜLKESİNDEN BİRİ"



T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Türkiye'nin, kendi sınıfında bazı uçaklarda bir numara ve Bayraktar TB2'nin kendi sınıfının en iyisi olduğunu söyledi.

İHA'ları kullanma kabiliyeti açısından Türkiye'nin, dünyanın 3 ülkesinden biri olduğuna işaret eden Bayraktar, terörle mücadele nedeniyle Türkiye'nin İHA'larla birçok operasyon yaptığını anlattı.

Bayraktar, birçok ülkenin bu alana ilişkin çalışmalar yaptığını ve birbiriyle yarıştığını belirterek, Çin'in sesten hızlı insansız savaş uçağı üzerine çalıştığını aktardı.

Çalışmalarına "milli ve özgün olmak" hedefiyle başladıklarını ifade eden Bayraktar, etik ve ahlaki olarak dünyanın en iyisini yapabileceklerine inandıklarını söyledi.



"UKRAYNA'YA BİLE İHA İHRAÇ EDER HALE GELDİK"



Selçuk Bayraktar, İHA'ları geliştirirken terör bölgelerinde yaptıkları saha çalışmaları sayesinde İHA teknolojisini hızla geliştirdiklerini belirtti.

Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK'nın silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'yi çok etkin olarak kullandığını söyledi. Türkiye'nin SİHA'ları sadece kullanan değil, dünyaya ihraç eden bir ülke olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıldır uçak üreten Ukrayna’ya bile SİHA ihraç ettiğini bildirdi.



Bayraktar, TSK’nın SİHA'larla teröristleri bulundukları yerde etkisiz hale getirdiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de, Kandil'de teröristleri takip edip imha eder hale geldi. Bu bir anlamda teknolojinin kuvvet çarpanının sonucu." dedi.



Üzerinde çalıştıkları Akıncı İHA'nın konvansiyonel harpte çok stratejik bir görev ifa edeceğini kaydeden Bayraktar, Akıncı'nın gelişmiş keşif ve taarruz yeteneklerine sahip olacağını söyledi.



Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini hatırlatarak, festival kapsamında birçok yarışma düzenleyeceklerini de bildirdi.