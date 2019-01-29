Baylas Otomotiv, Citroen'den çıkıyor
Türkiye'de Citroen'in distribütörlüğünü yürüten Baylas Otomotiv 4 Mart 2019 itibariyle bu faaliyetine son verecek.
Citroen markasının distribütörlüğünü yürütmekte olan Baylas Otomotiv'in Citroen operasyonları 4 Mart 2019 tarihi itibarıyla sona erecek.
Groupe PSA ve Baylas tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı tarihten itibaren Citroen markasının satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetleri Groupe PSA Türkiye tarafından yürütülecek.
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