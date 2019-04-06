BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ±nca (BYV) Harbiye Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda dÃ¼zenlenen "Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu IBPF 2019", Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'un katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â



Forum kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye'nin GeleceÄŸi Ä°Ã§in EÄŸitim Ä°htiyaÃ§ ve Ã‡Ã¶zÃ¼mleri" baÅŸlÄ±klÄ± panele, Baykar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk Bayraktar, ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Ä°nsan ve Toplum Bilimleri FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Deniz Ãœlke ArÄ±boÄŸan ve Nun OkullarÄ± Akademik DirektÃ¶rÃ¼ Nur Ä°pek konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.Â

Baykar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk Bayraktar, paneldeki konuÅŸmasÄ±nda, savunmaÂ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, kendisine has dinamiklere sahip Ã¶zel bir alan olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â



TÃ¼rkiye'nin geÃ§miÅŸte savunma alanÄ±nda baÄŸÄ±mlÄ± bir Ã¼lke olduÄŸunu anlatan Bayraktar, sektÃ¶rde yerlilik oranÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Bayraktar, her sektÃ¶rde olduÄŸunu gibi havacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde de paradigma dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirterek, havacÄ±lÄ±k alanÄ±nÄ±n Ã¶nemini fark ederek 2003 yÄ±llarda bu alanda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â



DÃ¼nyada insansÄ±z sistemlerin Ã¶nemli hale geldiÄŸini iÅŸaret eden Bayraktar, "TÃ¼rkiye, insansÄ±z hava aracÄ± teknolojisinde, baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde en ileri seviyede teknolojileri, Ã¶zgÃ¼n bir ÅŸekilde geliÅŸtiren, kendi Ã¼lkesinin hizmetine sunan, operasyonlarÄ±nda kullanan, aynÄ± zamanda ihraÃ§ eden bir Ã¼lke haline geldi." dedi.Â

Bayraktar, 15 yÄ±l Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin ihtiyacÄ±nÄ±n insansÄ±z hava aracÄ± olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼klerini ve bu alanda Ã§alÄ±ÅŸmaya karar verdiklerini belirterek, baÅŸarÄ±lÄ± olmak iÃ§in geleceÄŸi hedeflemenin Ã§ok Ã¶nemli bir kriter olduÄŸunu vurguladÄ±.Â



Ã‡ok sayÄ±da insanla bir ekip halinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Bayraktar, "Ã‡Ä±nar aÄŸaÃ§larÄ± yetiÅŸtireceksek, bu saksÄ±da yetiÅŸmez. Bu bir ekosistem meselesidir, Ar-Ge kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n yayÄ±lmasÄ± meselesidir. Toplumca fert fert herkesin bu iÅŸlere sahip Ã§Ä±kmasÄ±yla, bu iÅŸe yeltenen insanlara destek vermesiyle, pozitif bir atmosfer oluÅŸturulmasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilebilir. Bu misyonu yayma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle TÃ¼rkiye Teknoloji TakÄ±mÄ± VakfÄ±'nÄ± (T3 VakfÄ±) 2017 Ocak ayÄ±nda kurduk." diye konuÅŸtu.Â

Bayraktar, T3 VakfÄ±'nÄ±n faaliyetleriyle baÅŸarÄ±lÄ± projelere imza attÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, baÅŸarÄ± Ã¶rneklerinin yayÄ±lmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye Teknoloji TakÄ±mÄ± VakfÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla geÃ§en yÄ±l "Teknofest"i dÃ¼zenlediklerini anÄ±msattÄ±.



TÃ¼rkiye'deki Ã¶nemli potansiyeli gÃ¶rdÃ¼klerini vurgulayan Bayraktar, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyada roket yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapan iki Ã¼lkede biri olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. Bayraktar, misyonlarÄ±nÄ±n genÃ§lere takÄ±mlar halinde eÄŸitimler vererek onlarÄ± Ã¼lkesine katma deÄŸeri yÃ¼ksek teknolojiler geliÅŸtirir hale getirmek olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â



"HER BAÅžVURAN 10 ÅžÄ°RKETTEN 6'SI DESTEK ALIYOR"



Baykar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk Bayraktar, TÃ¼rkiye'de 2002 yÄ±lÄ±nda 200 patent Ã¼retilirken ÅŸimdi 7 bin patent Ã¼retildiÄŸini sÃ¶yledi.Â



TÃ¼rkiye'deki Ar-Ge yatÄ±rÄ±mlarÄ±na deÄŸinen Bayraktar, "TÃœBÄ°TAK, TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan Ar-Ge harcamasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'unu yapÄ±yor. TÃœBÄ°TAK'Ä±n hem araÅŸtÄ±rma yapan enstitÃ¼leri var hem de araÅŸtÄ±rmalarÄ± destekliyor. YÄ±lda 35 bin kadar projeye destek veriyor. 35 bin projenin 20 bini, akademik destekler yani Ã¼niversitelere, ulusal araÅŸtÄ±rma altyapÄ±larÄ±na yÃ¶nelik projeler."Â



Bayraktar, ÅŸirketlerin de desteklere baÅŸvurduÄŸunu belirterek, her baÅŸvuran 10 ÅŸirketten 6'sÄ±nÄ±n destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â



TÃœBÄ°TAK'Ä±n artÄ±k sonuÃ§ odaklÄ± destekler verildiÄŸine dikkati Ã§eken Bayraktar, Ã¶ncelikli alanlara ve giriÅŸimcilere yÃ¶nelik destekler verildiÄŸini aktardÄ±.Â

Bayraktar, "TÃ¼rkiye'de 2000'li yÄ±llarda iki tane teknopark vardÄ±, ÅŸu an 83 tane teknopark var. Bu 83 tane teknoparkta kurulu 5 bin tane firmamÄ±z var.

Biz bir giriÅŸimdik, 7 kiÅŸi baÅŸladÄ±k. BugÃ¼n 600 kiÅŸiyiz, birÃ§ok katma deÄŸerli teknolojiler geliÅŸtiriyoruz. Bu beÅŸ bin firmadan Ã§Ä±kabilecek potansiyelleri bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â



EÄŸitimin sektÃ¶rde Ã§ok Ã¶nemli bir yere sahip olduÄŸunu vurgulayan Bayraktar, "EÄŸitimin bunun en Ã¶nemli bileÅŸeni. A sÄ±nÄ±fÄ± iÅŸler, A sÄ±nÄ±fÄ±, donanÄ±mlÄ± insanlarla yapÄ±lÄ±yor. Bu anlamda da bu ekosistemi gÃ¼Ã§lendirmemiz gerekiyor. Bizi ileriye taÅŸÄ±yacak bu ekosistem." dedi.Â



Bayraktar, eÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Deneyap Teknoloji AtÃ¶lyesi, Ä°stanbul'da baÅŸarÄ±lÄ± olduktan sonra, TÃœBÄ°TAK, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± ve GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde tÃ¼m TÃ¼rkiye'ye yayma kararÄ± alÄ±ndÄ±. 12 ilde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay bunlar aÃ§Ä±lÄ±yor. SÄ±navlara 80 bin Ã¶ÄŸrencimiz baÅŸvurdu. 2021'e kadar 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji AtÃ¶lyesi kuruluyor." ifadelerini kullandÄ±.Â



"ÃœNÄ°VERSÄ°TELERÄ°N TOPLUMU LOKOMOTÄ°F GÄ°BÄ° Ã‡EKMESÄ° GEREKÄ°YOR"



ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Ä°nsan ve Toplum Bilimleri FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Deniz Ãœlke ArÄ±boÄŸan da eÄŸitimin iÃ§eriÄŸi Ã§ok deÄŸiÅŸen bir kavram olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

DÃ¼nyada 1800'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n ortalarÄ±nda okuryazar oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90'larÄ± bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 150 yÄ±l iÃ§erisinde yÃ¼zde 90'lara ulaÅŸan okuryazarlÄ±k oranlarÄ±ndan bahsedilebildiÄŸini ifade eden ArÄ±boÄŸan, yayÄ±mlanan raporlara gÃ¶re, 2030'larda Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi sayÄ±sÄ±nÄ±n 225 milyona Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â



Binlerce Ã¼niversitenin var olduÄŸu, yÃ¼z milyonlarca Ã¶ÄŸrencinin Ã¼niversitelere akÄ±n ettiÄŸi bir yepyeni bir dÃ¼zenin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. ArÄ±boÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â



"BÃ¼tÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ± iÃ§erisinde regÃ¼le alanÄ±n iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda yani okullar dÄ±ÅŸÄ±ndaki eÄŸitim sistemleri arasÄ±nda en geride kalmÄ±ÅŸ mÃ¼essese Ã¼niversitelerdir. Ãœniversitelerin toplumun Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±p onu bir lokomotif gibi Ã§ekmesi gerekiyor. Ne sosyal bilimler ne fen bilimleri arasÄ±nda Ã¼niversitenin dÄ±ÅŸÄ±yla yarÄ±ÅŸabilecek durumda olmayan bir sisteme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼k iÅŸi. Teknoloji Ã¼niversitenin tamamen dÄ±ÅŸÄ±nda geliÅŸiyor. Ãœniversitenin iÃ§erisindeki mÃ¼hendislik fakÃ¼ltelerinde bÃ¶yle bir yapÄ±landÄ±rma uygulayamÄ±yorum. Ne hocalarÄ± ne Ã¶ÄŸrencileri aÃ§Ä±sÄ±ndan gerÃ§ek potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir donanÄ±m saÄŸlamÄ±yoruz. Bu sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, dÃ¼nyada da bÃ¶yle. Ãœniversite dÄ±ÅŸÄ±ndaki araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme, teknolojik sÄ±Ã§rama imkanÄ± Ã¼niversitelerin iÃ§erisinden daha yÃ¼ksek miktara geldi. Ãœniversitelerin kendilerine ait alanlarda geliÅŸmelerini saÄŸlamak ve buna yatÄ±rÄ±m yapmak Ã§ok anlamlÄ± bir ÅŸey."Â



Her ile Ã¼niversite aÃ§manÄ±n iyi taraflarÄ± olduÄŸunu dile getiren ArÄ±boÄŸan, Ã¼niversite eÄŸitiminin kalitesinde ciddi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± veÂ verilmek zorunda olan eÄŸitimin Ã¶ÄŸrenciye verilemediÄŸini savundu. ArÄ±boÄŸan, Ã¼niversitelerin araÅŸtÄ±rma geliÅŸtirme, eÄŸitim Ã¶ÄŸretim ile vizyon ve strateji geliÅŸtirme konusunda mutlaka kendilerine geliÅŸtirmeleri gerektiÄŸini belirterek, bu konuda YÃ–K'Ã¼n yeni projeler geliÅŸtirdiÄŸini, Ã¼niversitelerin de buna adapte olmalarÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.Â



"EÄžLENCELÄ° VE BÄ°LGÄ°YÄ° SUNAN BÄ°R ORTAMI Ã‡ALIÅžANLARIMIZ Ä°Ã‡Ä°N OLUÅžTURMAYA Ã‡ALIÅžIYORUZ"Â



Etkinlik kapsamÄ±ndaki "EÄŸitimde Kurumsal Ä°yi Uygulama Ã–rnekleri" baÅŸlÄ±klÄ± panele ise Turkcell Akademi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Banu Ä°ÅŸÃ§i Sezen, Kartal Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mithat TekÃ§am ve Fide OkullarÄ± Kurucusu Ali KoÃ§, konuÅŸmacÄ± olarak yer aldÄ±.Â



Turkcell Akademi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Banu Ä°ÅŸÃ§i Sezen, buradaki konuÅŸmasÄ±nda, Ã¶ÄŸrenmenin artÄ±k hayat boyu devam ettiÄŸini vurgulayarak, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok hÄ±zlÄ± deÄŸiÅŸen bilgi ortamÄ±na eÄŸitimlerle hazÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.



Turkcell Akademi'de her seviyeden Ã§alÄ±ÅŸana yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ± bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Sezen, "Teknoloji, liderlik ve mÃ¼ÅŸteri alanlarÄ±na yÃ¶nelik eÄŸitimler veriyoruz. YetiÅŸkin eÄŸitimi Ã§ok kolay deÄŸil. Turkcell olarak eÄŸlenceli ve bilgiyi sunan bir ortamÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z iÃ§in oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Her Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±za ulaÅŸmak iÃ§in uzaktan eÄŸitim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir teknik alt yapÄ± oluÅŸturduk. Biz Turkcell olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki ve bayilerimizdeki Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za eÄŸitim iÃ§in ulaÅŸmakla sorumluyuz." diye konuÅŸtu.Â



Sezen, Ã§ocuklarÄ±n bilinÃ§siz cep telefonu ve internet kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar da yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, amaÃ§larÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ± ve aileleri bu konuda bilinÃ§lendirmek olduÄŸunu bildirdi.Â



Kartal Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mithat TekÃ§am da okulun dÃ¶rt Ã¼niversite ile eÄŸitim iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± olduÄŸunu belirterek, okuldan

mezun olduktan sonra Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenimine baÅŸlayan mezunlarÄ±nÄ±n da lisedekiÂ Ã¶ÄŸrencilere eÄŸitim koÃ§luÄŸu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Okulun her yÄ±l Ã¼niversite sÄ±navlarÄ±nda TÃ¼rkiye'de baÅŸarÄ± derecelerine sahip olduÄŸuna dikkati Ã§eken TekÃ§am, okulda uluslararasÄ± bir eÄŸitim programÄ± uyguladÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n meyvesini ulusal ve uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸmalarda aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â



TekÃ§am, TÃ¼rkiye'deki imam hatip okullarÄ±nÄ±n Ä°slam Ã¼lkelerine bir eÄŸitim modeli olarak sunulduÄŸunu belirterek, baÅŸarÄ±lÄ± imam hatip okulu Ã¶rneÄŸini, dÃ¼nyanÄ±n baÅŸka Ã¼lkelerinde de gÃ¶rmek istediklerini ifade etti.