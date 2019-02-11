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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.02.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Bayburt'ta işleniyor, 4 kıtaya yayılıyor

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Bayburt'ta işleniyor, 4 kıtaya yayılıyor

Bayburt taşının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşların işlenmesi amacıyla 2017'de kurulan fabrikadan 4 kıtaya ihracat gerçekleştiriliyor.

Kentteki doğal taş rezervlerinin tespiti için Bayburt Valiliği, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile Bayburt Belediyesi, 2005'de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) başvurdu. MTA ekiplerince yapılan çalışmada, ekonomik değere sahip 200 milyon metreküpe yakın işlenebilir doğal taş tespit edildi. 
Bu doğal taşların ekonomiye kazandırılması için Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde 2017 yılında ileri teknolojik altyapıyla Bayburt Doğal Taş Fabrikası kuruldu. 

Bayburt başta olmak üzere birçok ilde çıkarılan doğal taşları işleyen fabrika, kısa sürede önemli başarı elde ederek Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki 16 ülkeye doğal taş satışı gerçekleştirdi. 

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Nurullah Şentürk, AA muhabirine, Bayburt'un doğal taş rezervleri bakımından çok zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğunu söyledi. 

Bayburt Doğal Taş Fabrikası kurulmadan önce Bayburt bölgesinde çalışan ocak sayısının yalnızca 4 olduğunu belirten Şentürk, fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından bu sayının 2018 yılı sonu itibarıyla 22'ye yükseldiğini aktardı. 

Şentürk, Bayburt'taki doğal taş rezervinin yalnızca tüf taşı olarak bilindiğini ancak açılan fabrika sayesinde tüf taşından daha değerli doğal taş rezervlerinin olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, bunların, iyi oniks yatakları, iyi traverten yatakları, renkli taş dediğimiz müthiş mermer rezervleri olduğunu kaydetti. 
Bayburt'ta önceki yıllarda çıkarılan doğal taşların satışının işlenmeden yapıldığına, bunun ekonomik anlamda büyük kayıp olduğuna işaret eden Şentürk, şöyle konuştu: 

"Bayburt'ta daha önceki ocaklar ham madde olarak satış yapıyorlardı. Bu satışlar Çin ve Hindistan ağırlıklıydı. Bunun da ülkemize katma değer oranı çok düşüktü. Fabrika sayesinde plaka ve ebatlı ürüne geçtiğimiz için katma değeri artırdık. Yine istihdamı artırdık. Daha önce bu sektörde çalışan işçi sayısı Bayburt bölgesindeki ocaklar dahil 100 kişiyken şu anda 450 kişiye çıkmış oldu. Bu da fabrikanın sektöre sağladığı ayrı bir katkıdır." 

Şentürk, Bayburt Doğal Taş Fabrikası'nın 2017'de kuruluşunun hemen ardından 3 ülkeye ihracat yaptığını, bu sayının zamanla artış gösterdiğini vurgulayarak, "2017 yılında 68 bin dolar civarında ihracatımız vardı. 2018 yılı sonu itibarıyla bu rakam 350 bin dolar seviyelerine çıktı. Bu da fabrikanın ihracatta iyi bir ivme yakaladığını gösteriyor. Ürün gönderdiğimiz firmaların hiçbirinden kesinti olmadı, üstüne yeni firmalar ekleyerek devam ettik." dedi. 

2019 HEDEFİ 500 BİN DOLAR

Şentürk, bu yılki hedeflerinin, ihracat rakamını 500 bin dolar seviyelerine çıkarmak olduğunu belirtti. 

Geçen yıl 16 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çeken Şentürk, "Bunlardan 11'i bizim direkt ihracat yaptığımız ülkeler. İhracat yaptığımız bu 11 ülkeden Amerika ve Avrupa piyasası daha çok ebatlı ürün, Orta Asya ve Afrika piyasası ise plaka ağırlıklı ürünler alıyor." ifadesini kullandı. 
Şentürk, Bayburt Doğal Taş Fabrikası'nın kamu destekli bir kuruluş olduğunu, özel sektördeki diğer ocaklara her türlü desteği çok uygun şartlarda sunduğunu kaydederek, şunları söyledi: 

"Bizim fason üretimimiz ucuz olduğu için diğer atölyelere de bu anlamda fayda sağlıyor. Onlar da kendi ham maddelerini buraya getirip kesimlerini ve satışlarını yapıyorlar. Yine onların satışlarına da ihracat ekibimizle teknik destek veriyoruz. Bu atölyelere pazar bulmaları, pazardaki satışları, gümrükleme ve ihracat nasıl yapılır gibi konularda temel eğitimler veriyoruz." 

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