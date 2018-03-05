Batman’daki atölyede 50 kişiyi istihdam ediyor

Batman’da 2007 yılında 2 atölye ile tekstil sektörüne başlayan Saruhanoğulları, işletmesini hızla büyüterek 150 tekstil atölyesine ulaştı. İşsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında bulunan Batman’da, tekstil sektörüyle işsizlik oranı da düşüyor. Batman, tekstil sektöründe devlet destekli personel istihdamı ile hızla büyürken, iş bulma umuduyla batı illerine işçi göçünün de önüne geçiliyor. Yıllarca İstanbul’da tekstil işçisi olarak çalışan 30 yaşındaki Hasan Saruhanoğulları isimli genç girişimci, kendi memleketinde tekstil atölyesi açtı.