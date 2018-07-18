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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.07.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Batı Teksas türü petrole yeni vadeli işlemler geliyor

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Batı Teksas türü petrole yeni vadeli işlemler geliyor

ABD'de en yaygın kullanılan ve fiyatı iç piyasadaki arz-talep ile Oklahoma eyaletinin Cushing kentindeki petrol stokları tarafından belirlenen WTI tipi ham petrolün yanı sıra, Teksas eyaletinin Houston kentinde Permian WTI adlı yeni bir tür vadeli işlemlerin başlayacağı bildirildi. ABD'nin petrol ihracatı için Permian WTI'ın fiyat anlamında Brent petrole daha yakın bir temsil olacağı belirtiliyor.

NEW YORK Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE) adlı şirket, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne ek olarak yeni bir tür vadeli işlemler oluşturacağını duyurdu.

ICE'tan yapılan açıklamada, şu anda ABD'de en yaygın kullanılan ve fiyatı iç piyasadaki arz-talep ile Oklahoma eyaletinin Cushing kentindeki petrol stokları tarafından belirlenen WTI tipi ham petrolün yanı sıra, sevkiyat merkezi Teksas eyaletinin Houston kenti olacak Permian WTI adlı yeni bir tür vadeli işlemlerin başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanan Permian WTI vadeli işlemlerinin adını ABD'nin petrol üretimi en yüksek bölgesi olan Batı Teksas'taki Permian havzasından aldığı bilgisi paylaşıldı.

Permian havzasında ham petrol üretiminin günlük ortalama 2,8 milyon varile çıktığına işaret edilen açıklamada, Houston kentinin de ABD'nin ham petrol sevkiyatı için odak noktası haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICE Petrol Piyasaları Başkan Yardımcısı Jeff Barbuto, "ABD'nin Meksika Körfezi bölgesinin ticaret merkezi olan Houston, Kuzey Amerika ham petrolü için doğal bir sevkiyat noktası konumunda. Cushing WTI ile Brent arasındaki fiyat farkı, ABD'den ihraç edilen petrol için uyuşmazlık yaratıyor. Bunun yerine, yerel ve yabancı alıcılar için güvenilir, öngörülebilir ve uygun küresel bir ham petrol fiyatlandırması oluşturmak istiyoruz." yorumunda bulundu.

Uzmanlar, Permian WTI vadeli işlemlerinin özellikle ABD'den ham petrol ihraç etmek isteyen şirketlere ve Asya başta olmak üzere yurt dışından ABD'nin ham petrolünü ithal etmek isteyen firmalara büyük ölçüde yardımcı olacağını belirtti.

Şu an ABD genelinde en yaygın kullanılan Cushing WTI vadeli işlemleri ile dünya genelinde en geçerli olan Londra Brent türü ham petrol arasındaki fiyat farkının (makasın) yüksek olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Permian WTI ile Brent petrol arasındaki makasın daha düşük olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, ABD'nin ham petrol ihracatının geçen haftalarda günlük ortalama 2 milyon varil seviyesine ulaşarak rekor kırdığına işaret ederek,

ABD'nin ham petrol ihracatı için Permian WTI'ın fiyat anlamında Brent petrole

daha yakın bir temsil olacağını savunuyor.

Cushing WTI ile Brent arasındaki makasın Permian WTI vadeli işlemlerinde daha az görüleceğini belirten analistler, öte yandan, Permian WTI'ın ABD'de yaygınlaşabilmesi için ülkede petrol üreticileri, ihracatçılar, yatırımcılar ve bankalar tarafından destek görmesi gerektiğini vurguladı.

Permian WTI'ın kısa veya orta dönemde Cushing WTI'ı ortadan kaldırması beklenmiyor.

 

 

 

 

 

 

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