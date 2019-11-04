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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü

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Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde denize açılan balıkçılar, limana 1000 ton hamsiyle döndü.

Zonguldak'ın Ereğli ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ereğli Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, gece boyunca avladıkları 700 ton hamsiyle limana döndü. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi geçen sezon nedeniyle hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünün güldüğünü söyledi.

Ereğli Limanı'na farklı bölgelerden gelen balıkçıların binlerce kasa hamsi avladığını aktaran Köse, balıkların ülkenin her noktasına gönderildiğini kaydetti. Köse, hamsideki bereketin devam etmesini dilediklerini belirterek, "Geceden bu yana yaklaşık 50 bin kasa hamsi tutuldu, bu da 700 ton hamsi yapar. Bu limandan çıkan balıklar Türkiye'nin her noktasına ulaşıyor." dedi.

Geçen yıla oranla bu yıl hamsinin daha fazla olduğunu dile getiren Köse, balığın artmasıyla vatandaşların ucuz balık yeme fırsatı yakaladığını vurguladı. Bu arada Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilmek üzere hamsi yüklenen kamyonlar, liman girişinde ve sahil güzergahında uzun kuyruklar oluşturdu.

"KALİTE VE FİYATLAR TEZGAHA ANINDA YANSIDI"

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de balıkçılar, avladıkları 300 ton hamsiyle limana döndü. Gırgır ve trol tekneleriyle gece saatlerinde Karadeniz'e açılan ve sabah limana dönen balıkçıların yüzü hamsi bolluğuyla güldü.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bol miktarda hamsi çıktığına işaret ederek, "Bölgemizde ciddi oranda hamsi avcılığı başladı.
Bu sabah yaklaşık 300 ton hamsi çıktığını gördük. Birkaç gün daha bu şekilde devam edecek gibi. Kalite ve fiyatlar tezgaha anında yansıdı." diye konuştu.
Hamsinin bu aylarda lezzetli olduğuna dikkati çeken Karakaş, "Şu anda hamsinin tüketilme zamanı. Bol olması, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürüyor." ifadelerini kullandı. 

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