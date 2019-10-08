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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Batı Balkan ülkelerinde işsizlikte tarihi düşüş

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Batı Balkan ülkelerinde işsizlikte tarihi düşüş

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı kapsayan Batı Balkanlar'a ilişkin raporunu açıklayan Dünya Bankası, söz konusu ülkelerdeki işsizlik oranlarında tarihi düşüş yaşandığını açıkladı.

Dünya Bankası raporunda, Batı Balkan ülkelerindeki işsizlik oranlarında tarihi düşüş yaşandığı belirtildi. Dünya Bankası, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı kapsayan Batı Balkanlar'a ilişkin ekonomi raporunu açıkladı.

Raporda, söz konusu 6 ülkenin işsizlik oranlarında "tarihi" düşüş yaşandığı, yatırım ve ihracatın ise azaldığı belirtildi. Dünya Bankası Bosna Hersek ve Karadağ Bölge Şefi Emanuel Salinas, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, "Büyüyen Belirsizlik" başlıklı raporda, Batı Balkan ülkelerinin 2019'da yüzde 3,2 seviyesinde büyüme göstereceğinin yer aldığını kaydetti.

Batı Balkanlar'daki ekonomik büyümenin "yeterli derecede hızlı" olmadığına işaret eden Salinas, "Kilit sorun da bu... Örneğin, Bosna Hersek mevcut büyüme oranıyla devam ederse 60 yıl sonra Avrupa'nın bugünkü durumuna ulaşabilir. Bu kabul edilebilir bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Uzmanı Edith Kikoni de ekonomik yavaşlamaya rağmen Batı Balkan ülkelerindeki işsizlik oranında "tarihsel" denebilecek bir düşüşün kaydedildiğini söyledi. Kadın ve gençlerin daha çok istihdam edilmesi sonucu işsizlik oranlarının düştüğünü belirten Kikoni, "Geçen yıla oranla bu yıl 150 bin yeni iş yeri açıldı. 2020 ve 2021 yılları için bölgesel büyüme bekliyoruz." dedi. 

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