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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Batı Akdeniz'in elma ihracatı yüzde 784 arttı

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Batı Akdeniz'in elma ihracatı yüzde 784 arttı

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz'in elma ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 784 arttı.

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Batı Akdeniz'den 31 ülkeye 21 bin 900 ton elma ihracatı yapıldı. 2017'nin aynı döneminde bölgeden elma ihracatı 3,3 bin ton düzeyinde gerçekleşmişti. Miktar olarak elma ihracatı yüzde 564 artış gösterdi.

Ülke olarak incelendiğinde bölgeden elma ihracatının yüzde 82'si Rusya'ya yapıldı. Söz konusu dönemde Rusya'ya 18 bin 908 ton, Hindistan'da bin 175 ton, Irak'a bin ton, Suudi Arabistan'a 429 bin 135 kilogram, İsrail'e 379 bin 807 kilogram, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 207 bin 288 kilogram elma gönderildi.

Bulgaristan, Afganistan, Yunanistan, Katar, Pakistan, Sri Lanka, Malezya, Gürcistan, Sırbistan, Birleşik Krallık, Türkmenistan, Umman, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Maldiv Adaları, Ürdün, Macaristan, İsveç, Hollanda, Belçika, Almanya, Azerbaycan, Ukrayna ve Hong Kong da elma ihracatı yapılan ülkeler arasında yer aldı.

9 ayda Batı Akdeniz'in elma ihracatından 16,8 milyon dolar gelir elde edildi. Gelir olarak elma ihracatı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 784 arttı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde elma ihracatından elde edilen gelir 1,9 milyon dolar olmuştu.

BAİB BAŞKANI BAHAR

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Eğirdir'de yeni gelişen bahçelerin ihracat artışında büyük etkisi olduğunu söyledi.

Bahar, "Eğirdir kendine münhasır coğrafyasıyla, mikro iklimiyle elma üretimi için çok muhteşem bir bölge. Bunun yanı sıra Eğirdir'de çok önemli paketleme tesisleri açıldı, soğuk hava depoları yapıldı. Çok nitelikli sanayici ve ihracatçı var, orada çok nitelikli yatırımlar yapıldı. Rusya pazarında yasakların da kalkmasıyla sadece bu ülkeye ihracatımız miktar olarak yüzde 3 bin 620 arttı." diye konuştu.

Rusya'nın yanı sıra Hindistan'dan İsrail'e onlarca pazara elma satıldığını belirten Bahar, şöyle devam etti:

"Ürün kaliteli ve düzgün, paketleme dünya standartlarında, arkada da lojistik hizmet ve destekleyici hizmetler olunca ihracat fırladı. Biz bu rakamları önümüzdeki dönem katlamaya hazırız."

Isparta'da elma rekoltesinin bu yıl da çok iyi olduğunu vurgulayan Bahar, ihracat artışının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşündüğünü bildirdi.

TÜRKİYE GENELİ ELMA İHRACAT

Bu arada ocak-eylül döneminde Türkiye genelinden 59 ülkeye elma ihracatı yapıldı. Genel ihracatta da Rusya Federasyonu 39 bin tonluk elma ihracatıyla en çok elma satılan ülke oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Irak, Suriye, Hindistan ve Suudi Arabistan takip etti.

9 ayda Türkiye genelinde 181 bin ton elma ihracatı gerçekleştirildi, bunun karşılığında 75 milyon dolar gelir elde edildi. Ülke genelinde elma ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 31,50, değer olarak da yüzde 112,46 artış gösterdi.

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