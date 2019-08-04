Batı Akdeniz'den ihracat 1 milyar doları aştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBatı Akdeniz'den ihracat 1 milyar doları aştı
GeriEkonomi Batı Akdeniz'den ihracat 1 milyar doları aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
04.08.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Batı Akdeniz'den ihracat 1 milyar doları aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batı Akdeniz'den ihracat 1 milyar doları aştı

Batı Akdeniz'den bu yılın 7 aylık döneminde yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yapılan açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yapılan ihracatta, geçen yıla oranla artış yaşandığı bildirildi.

Bölgeden temmuz ayında 170 milyon 310 bin 543 dolar ihracat yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Yılın geride kalan 7 aylık döneminde Batı Akdeniz'den geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 1 milyar 91 milyon 578 bin 110 dolar ihracat gerçekleştirildi. Temmuzda bölgemizden gerçekleşen ihracat yüzde 25 arttı." ifadeleri kullanıldı.

En fazla ihracat yapılan ülkenin ise Çin olduğu belirtilen açıklamada, demir ve demir dışı metaller sektörünün sergilediği ihracat performansının da dikkati çektiği vurgulandı. Açıklamada, yaş meyve sebze sektörünün geçen yıla göre yüzde 3,2 gerileme yaşasa da 285,4 milyon dolar ile bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğu ifade edildi.

Yaş meyve sebze sektörün en fazla ihraç ettiği ürünün yaklaşık 80 milyon dolarla domates olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Çin'e fumigasyon (zararlılardan korunma metodu) uygulamasının başlamasıyla birlikte bölgemizden yapılan kiraz-vişne ihracatı da dikkati çekti. Kiraz sezonunun içinde bulunduğumuz bu günlerde BAİB üyeleri yaklaşık 65 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdi. Çin'in yanı sıra Güney Kore'ye de ihracatın başlayacak olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda bölgemizden ihraç edilecek olan kiraz miktarının ciddi oranda artması bekleniyor."

Açıklamada, 7 aylık dönemde Batı Akdeniz'den 157 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği belirtildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Ersoy açıkladı: Otellerin tamamı doldu
İstanbullulara güzel haber! Bu hatlar açılışa hazırlanıyor
Uzmanlardan oltalama uyarısı! Böyle dolandırıyorlar
Çok önemli uyarı: Ek seferler tükenmek üzere, hemen biletinizi alın