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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.07.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

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Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yılın ilk yarısında Batı Akdeniz'den 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bildirdi.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede sadece haziranda gerçekleşen ihracatın, 129 milyon 552 bin 975 dolara ulaştığını belirtti.

En fazla ihracatı 1 Ocak-30 Haziran arasında yaş meyve sebze, ikinci en fazla ihracatı ise maden sektörünün gerçekleştirdiğini aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti. Bölge ihracatının lokomotifi durumundaki bu iki sektörün ihracatı, yarım milyar dolara yaklaştı. Demir ve demir dışı metaller sektörü, en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör arasında, yüzde 65 oranındaki ihracat artışıyla ihracatını en fazla artıran sektör oldu."

Bahar, Batı Akdeniz'den en fazla ihracatın geçmiş yıllardaki gibi Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiğini bildirdi. 

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