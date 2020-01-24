Batı Akdeniz mermerine Çin ve ABD ilgisi

Maden ve metaller sektöründe geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracata imza atan Batı Akdenizli ihracatçıların dış satımında mermer en önemli kalemi oluştururken, bu ürüne Çin ve ABD ilgisi dikkati çekti.



Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden geçen yıl yaklaşık 1,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bölge ihracatının yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmını maden ve metaller oluşturdu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ergin Civan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madencilik ürünlerinin bölgenin en önemli ihracat kalemlerinden olduğunu söyledi.

Bu alanda mermerin ön plana çıktığını belirten Civan, bölge mermerine hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi talep geldiğini ifade etti.

ABD'YE İŞLENMİŞ MERMER, ÇİN'E BLOK MERMER SATILIYOR

Türkiye'nin dünyanın en büyük mermer ihracatçılarından biri olduğuna işaret eden Civan, uzun yıllar blok mermer satışı yapıldığını, son yıllardaki yatırımlarla kesilmiş, işlenmiş mermer satışının da arttığını dile getirdi.

Civan, "İşlenmiş mermerin katma değeri daha fazla oluyor. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Doğal kaynaklarımızı işleyerek ihraç edip, ülkemize daha fazla döviz kazandırmak istiyoruz. Bu konuda ihracatçılarımız dünyanın dört bir yanında çalışıyorlar. Dağıtım merkezlerini, depolarını büyük pazarlarda kuruyorlar." diye konuştu.

Maden çıkarırken doğaya ve ekolojik dengeye gereken hassasiyeti gösterdiklerini vurgulayan Civan, bu konuda ilgili bakanlıkların da ihracatçıların da özenli çalışmaları olduğunu bildirdi.

Civan, "Mermer ihracatında en önemli pazarlarımız ABD ve Çin. ABD işlenmiş ürün alıyor, blok mal almıyor. Çin ise blok mermeri tercih ediyor. Bunun dışında Hindistan, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan da önemli pazarları oluşturuyor." dedi.

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 500 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Bölgeden yapılan sanayi ürünleri ihracatında da ciddi artış yaşandığını ifade eden Civan, orman ürünleri, kimya ve savunma sanayi sektörlerinde de ihracat tutarlarının yükseldiğini belirtti.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 164 milyon 392 bin 996 dolarlık, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe 153 milyon 882 bin 174 dolarlık dış satım yapıldığını söyleyen Civan, demir ve demir dışı metaller sektöründeki ihracatın da 125 milyon 486 bin 457 dolara ulaştığını bildirdi.

Toplam sanayi ihracatının 500 milyon dolara yaklaştığını söyleyen Civan, Batı Akdeniz'deki organize sanayi bölgelerinin gelişmesinin sanayi kültürüne ve ihracat potansiyeline önemli katkısı olduğunu ifade etti. Civan, "Batı Akdeniz'den yaş sebze ve meyve sektörü de dahil bu yıl 2 milyar dolarlık ihracat barajını aşmak istiyoruz." dedi.